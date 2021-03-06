高福建议成立中国国家疫苗研究中心

中国全国政协委员、中国疾病预防控制中心主任高福在两会期间受访时建议，在中国成立国家疫苗研究中心，“把疫苗研究下去”

据中新社报道，高福的提案还聚焦科技创新与疫苗研发，呼吁国家重视相关领域的基础投入、人才培养等问题。

他认为，当前，中国已经附条件批准四款新冠疫苗上市。高福表示，中国的疫苗研发一直处于世界第一方阵，初步估计疫苗产能可以跟上需求。但是从产能转化到疫苗产品，再把产品转化成人体免疫力，这中间需要一个过程。

“科学为基础、公众理解参与、行政决策，是面对各种公共卫生事件非常关键的三个步骤。”高福说，自己既是科研人员，又是公共卫生人员。在全国两会的“议事厅”中，希望这样的参政议政能够助力国家提升公共卫生、科技创新工作，促进民众对公共卫生事件的理解。“如果能达到这个目的，我就非常欣慰。”

关于疫苗接种，高福说，总体而言疫情还在发展，为了建立群体免疫屏障，“呼吁大家还是要把疫苗打起来”。截至今年2月底，中国已累计接种新冠疫苗5200余万剂次。但在全球范围内，中国当前的新冠疫苗覆盖率仍然偏低。中国何时能够建立起免疫屏障？“达到百分之七十到八十，快的话到明年年中，慢的话明年年底。”高福如是估计。

高福指出，目前看来，冠病尽管在变，但“万变不离其宗”，最关键的地方并没有变。比如，病毒入侵人体需要找到细胞中的受体，其结合受体的部分就不会改变。如果瞄准的是病毒中的这一部分，那么疫苗将依然管用。