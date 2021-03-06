人民日报：完善香港选举制度是发展优质民主重要探索

中国全国人大将通过重新构建并增加对特首选举委员会的赋权，对香港选举制度进行深度改革。《人民日报》今天发表评论文章，称香港选举制度的改革要有利于香港实现良政善治，也有助于推动香港民主朝着健康、有序、更高品质的方向发展。

文章批评，美西方一些政客跳出来对中国内政横加指责，一些舆论机构也不甘寂寞，迅速给中国扣上“打压香港民主”的帽子，这种“混淆是非、颠倒黑白的把戏，暴露的是他们的意识形态偏见和对香港真实情况的无知。”

原文如下：

《完善香港选举制度是发展优质民主重要探索》

十三届全国人大四次会议3月5日在京开幕，王晨副委员长就完善香港特区选举制度的议案作出说明。落实爱国者治港原则、补上选举制度漏洞，让香港市民看到走出“政治泥沼”的希望，也让世界看到中央确保“一国两制”行稳致远、维护香港长治久安的决心。

中央主导香港选举制度完善，权力所系、职责所在，是为了保障香港民主制度更健康、更顺利地向前发展。香港广大民众被无休止的政治争拗、社会撕裂桎梏已久，早已盼望中央出手革除弊端。这既是香港福祉所系，也完全是中国内政。偏偏国门之外传来聒噪之音，美西方一些政客跳出来横加指责，一些舆论机构也不甘寂寞，迅速给中国扣上“打压香港民主”的帽子。这种混淆是非、颠倒黑白的把戏，暴露的是他们的意识形态偏见和对香港真实情况的无知。谁才是香港民主真正的捍卫者？谁在破坏香港的政治秩序和繁荣稳定？抹黑掩盖不了事实，公道自在人心。

对一个问题发表看法，首先要搞清楚来龙去脉，否则就容易先入为主、立场先行。英国对香港殖民统治150多年，28任港督从未征求港人意见，从未经过民主选举产生，港督无须向香港民众负责，占香港人口98%的华人长期不能享有平等的公民权和参政权。香港回归祖国，真正开启了香港民主发展的进程。在“一国两制”方针下，香港市民开始享有前所未有的民主权利。如果对历史事实刻意歪曲，对香港民主发展取得的成就视而不见，一味戴着“有色眼镜”妄加非议，只能说是主观臆测、别有用心。

回归以来，中央始终支持香港民主发展，保障香港居民依法行使民主权利。然而反中乱港分子却刻意歪曲对国家宪法和基本法的理解，大肆破坏“一国两制”，公然鼓吹“港独”等主张，与境外反华势力沆瀣一气，利用选举制度的漏洞肆无忌惮鼓动违法和暴力活动。正是他们的所作所为，将香港民主推向失序境地。修例风波中，普通市民被当街“私了”、黑暴恐怖冲击香港社会，他们散播偏见和仇恨，严重毒化社会氛围；他们千方百计质疑和否定国家对香港的主权，置香港整体利益和根本利益于不顾，甚至要求外国制裁中国、制裁香港。这是香港市民期盼的民主吗？任由反中乱港分子肆意妄为，香港还有未来吗？

香港选举制度的改革要有利于香港实现良政善治。现在中央果断出手，发展符合香港实际情况、体现社会整体利益的民主选举制度，就是要从制度上确保“爱国者治港、乱港者出局”，推动香港民主朝着健康、有序、更高品质的方向发展。说到底，完善选举制度，针对的是极少数反中乱港分子，维护的是绝大部分香港市民的合法权利和利益。中央充分尊重香港的多元社会现实，对香港部分市民的取态是理解和包容的，在设计香港选举制度上秉持的包容开放依然是世所罕见的。一些西方媒体质疑强调爱国者治港就是搞“清一色”，歪曲中央意图、无视香港现实，这些“睁眼说的瞎话”可休矣。

科学的选举制度有利于发展民主和促进团结，不好的选举制度会造成社会撕裂甚至国家分裂。西班牙、英国、意大利、俄罗斯等都曾因为地方选举影响国家安全。美国也曾经历选举带来的社会动乱，正忙着修改自己的选举制度。我们不干涉别国内政，也奉劝别国不要对我国地方行政区域的民主发展说三道四。

民主发展并无统一的模式，按照“一国两制”的初心完善香港选举制度，既展现了中央全面准确贯彻“一国两制”的坚定决心，也展现了中央推动香港发展优质民主的真心诚意。