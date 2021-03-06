电影《无依之地》疑在中国撤档 赵婷被指涉嫌辱华

刚拿下美国金球奖最佳导演奖的华裔女导演赵婷近日受到追捧，但同时她又被指涉嫌辱华，电影《无依之地》在中国疑被撤档，引发舆论关注。

美国时间2月28日，赵婷在美国金球奖颁奖典礼上凭借电影《无依之地》（Nomadland），夺下最佳电影导演奖，成为首位获得这项殊荣的亚裔女导演，也是第二位赢得这个奖项的女导演。《无依之地》同时也斩获金球奖最佳剧情类电影奖。

获奖之后，赵婷的继母、中国知名演员宋丹丹发文祝贺，社交媒体上也是一片庆贺之声，赵婷获奖的消息一度登上微博热搜榜。

影片定于4月23日在中国上映，但上映计划近日突然传出变数，有网友发现，在中国网站“豆瓣”上，《无依之地》的电影条目虽在，但中文海报已被撤下，同时中国地区上映的日期也消失不见，新浪微博上也有众多网友在猜测并转发“无依之地撤档”的消息。

对此，网媒香港01报道，有网友猜测，这一切是因为赵婷过去的言论涉嫌“辱华”。有网友翻出赵婷在2013年接受杂志《Filmmaker》访问时曾提到，为何自己有一种叛逆的性格，“要追溯回我成长时期的中国，当时到处都是谎言，很多接收到的资讯都不是正确的”，但目前这段访问的原话目前已被删除修改。

此外，她在2020年接受澳大利亚媒体采访时曾表示，“现在我的国家是美国”，也让外界怀疑她现在是否还持有中国护照。

“辱华”和电影撤档的消息传出后，部分中国网友批赵婷是“卖国女导演”，并支持封杀。不过也有网友表示，一部电影而已，没必要这么敏感，质疑“为什么这件事情很重要？这是别人的自由，和她的作品有什么关系吗？”

赵婷1982年出生于中国北京，曾在英国、美国留学。《无依之地》是她导演的第三部电影长片，讲述美国流浪者中下阶层的生活，曾在2020年威尼斯电影节获得最佳影片“金狮奖”。



