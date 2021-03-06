人大代表建议中国南方城市试点供暖

中国南方究竟是否需要供暖近年来一直是冬季热议话题，全国人大代表、华中师范大学教授周洪宇在今年的全国两会期间再次提及南方城市供暖问题，并建议启动清洁低碳供暖试点示范工程。

据中国网报道，周洪宇多次在全国两会上提出“沿长江重新划定供暖分界线”“尽快启动南方供暖问题研究”“加快发展南方百城供暖市场”等相关建议。

他说，南方供暖是非常必要，尤其随着人民经济收入增加，南方供暖既有必要性也有一定的可能性。

周洪宇说，调研显示，目前南方90%以上的城市家庭拥有分户取暖设备。此外，合肥、武汉、贵阳等城市已在部分城区实行集中供暖，南昌、襄阳、毕节等一批城市正在规划建设集中或区域式供暖工程。

他说，“按照十九届五中全会提出的远景目标，到2035年我国人均GDP将达到中等发达国家水平，随着人民收入水平的进一步提升，届时南方城市将释放出大量供暖需求。”

对于南方供暖的策略，周洪宇建议以多种方式和多种能源实施供暖，南方城市拥有丰裕的可再生能源和清洁化能源，适宜通过多能互补和冷热联供，发展低能耗、清洁低碳的供暖模式。

他以贵阳为例指出，该市“未来方舟”项目采用水源、污水源热泵等技术为居民提供冷热联供，相比传统供暖模式，每年可节约燃煤量1.26万吨标煤，减少二氧化碳排放三万吨、二氧化硫排放207吨、烟尘排放120吨，并节省30-40%的成本。

周洪宇建议启动清洁低碳供暖试点示范工程，“十四五”时期示范工程可优先考虑具有较好基础的10个重点城市，包括上海、南京、苏州、无锡、杭州、合肥、镇江、常州、武汉、宁波，同时从潜力较高的城市中再遴选10个试点城市开展示范工程。“十四五”时期力争建设20个试点城市，惠及40万户居民。

