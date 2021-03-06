庆祝妇女节 蔡英文：盼未来不再出现“女强人”词汇

国际妇女节将至，台湾总统蔡英文表示，希望有一天翻开报章杂志，不会再看到“女强人”这个词汇，也鼓励女性勇于挑战、突破性别刻板印象。

据台湾《自由时报》报道，蔡英文今天（6日）以预录影片方式参加卫生福利部为庆祝2021年国际妇女节举办的“Feel No Fear无畏的力量－勇气论坛”，鼓励女性勇于挑战、突破性别框架。

蔡英文说，这几年台湾各个领域都有许多认真坚毅的女性，透过坚持和勇气，打破了僵化的藩篱。

她细数，有越来越多的女性军官、警官、消防员，在第一线上山下海、冒险犯难，守护国人安全。防疫期间，从第一线的医护团队、采检人员、分配口罩的药师，研发药物的研究人员，都可以看到女性的身影。在科学、运动、商业和政治的领域，也有越来越多女性，开拓了属于自己的天地。

不过，蔡英文说，她心里有个更大的期待。那就是在每一个专业领域，女性杰出的表现，不必刻意被当成样板，而是可以成为自然的、理所当然的存在，“也希望有那么一天，翻开报章杂志，不会再看到‘女强人’这个词汇，正如同我们从来不会看到‘男强人’这三个字。“

她强调，突破性别刻板印象，实现性别平权，政府也会用行动来带头努力。

蔡英文说，今年妇女节，卫福部的论坛主题是“Feel No Fear 无畏的力量”，就是希望鼓励女性勇于挑战、突破性别框架。她相信，每一位坚毅、美丽的台湾女性，都能够拥有这股力量，成为与众不同的自己。