建制调查称63%受访者认为港需改革选举制度

香港亲建制团体青研香港发表有关爱国者治港的意见调查，结果显示，有63.8%的受访者认同“爱国者治港”的原则，同时有57.9%的受访者认为这一原则未有效落实。

据香港01网站报道，青研香港调查指，31.9%的受访者认为，区议会最偏离“爱国者治港”原则，其次是司法机关及行政机关。

另外，有62.7%的受访者认为，香港需要改革选举制度以落实“爱国者治港”，有57.9%的受访者认同由中央政府主导香港的选举制度改革。

此外，62.8%的受访者认同加强对公共选举候选人的政治审查，有60.5%的受访者认同取消“非爱国者”的公职身份。

青研香港顾问、立法会议员周浩鼎说，“爱国者治港”是一国两制的核心原则，没有妥协余地，为达致全面落实“爱国者治港”原则，必须改善香港的选举制度。他认为，区议会经已失效，严重抵触“爱国者”原则的红线，倘若取消选举委员会中的区议员席位也是无可厚非。

青研香港召集人陈志豪认为，“爱国者治港”的红线只是限制了一些颠覆政权、冲击“一国两制”、危害国家安全的极端行为，对经济民生、资源分配及社会政策倡议方面的讨论没有影响，香港仍然可以有反对派，只是反对派也要符合爱国者标准，将来香港的民主会更加健康。

正在北京列席中国全国人大会议的香港行政长官林郑月娥，昨天就《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定（草案）》发表声明，指她和特区政府完全尊重中央政府对完善特区选举制度的主导权，特区政府会全面配合，通过本地立法切实执行完善措施，坚持实践“爱国者治港”原则。

