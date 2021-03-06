彭博：中国数字人民币计划恐冲击比特币的最大市场

随着中国在推进一项打造数字货币的全球领先行动，比特币如火如荼且引发分歧的涨势在中国市场面临的麻烦可能正在酝酿。

据彭博社报道，加密货币做市商和流动性提供商B2C2 Japan的首席执行官Phillip Gillespie说，如果虚拟人民币最终推出，同时中国收紧监管规定，那么加密货币市场或将遭受冲击。该公司主要与机构客户合作。

“一旦数字人民币推出，对于加密货币来说将是最大风险之一，”此前曾在高盛集团汇率市场部门工作的Gillespie在接受采访时表示。他说，如果新规最终导致数字货币交易平台的流动性被抽走，则有可能出现“恐慌性抛售”。

中央银行发行虚拟货币并禁止竞争对手的权力是加密货币领域面对的一大关键风险。中国已禁止公民将人民币兑换成代币，但私下使用数字币Tether（声称与美元挂钩、价值稳定）的活动仍存在。投资于Tether的资金之后会流入比特币和其他代币。

驻东京的Gillespie认为彻底禁止Tether的可能性存在，这可能会令那些有意继续使用它的人面临更大风险。

中国央行的一项草案为虚拟人民币埋下伏笔，条款中包括明确任何单位和个人禁止制作和发售数字代币。近几天，中国内蒙古自治区禁止虚拟货币挖矿项目。

中国央行的代表未回复就监管规定变化前景寻求置评的传真。尽管尚无推出时间，但经过对该项目数年的推进，中国央行可能成为第一家发行数字货币的主要央行。

Tether的高管则淡化了前述担忧，称央行数字货币不会意味着稳定币的终结。

“Tether的成功为央行数字货币如何运作提供了蓝图，”Tether和附属交易所Bitfinex的首席技术官Paolo Ardoino表示。“此外，央行数字货币不太可能在以太坊或比特币等公共区块链上使用。最后一英里可能留给私人发行的稳定币。”

不过，Gillespie指出，Tether是“比特币买盘背后的巨大助推力，而且很少有人意识到中断的风险。他说，有大量流动性来自涉及中国需求的交易所。

比特币在过去一年中飙升四倍，上个月在58,000美元上方创下纪录，之后又回落了大约10,000美元。一些人认为这是一种正在崛起的新资产，但也有一些人认为这纯粹是散户投资者和投机者的赌博行为。

在新生的加密货币市场中，Tether同样是一种有争议的代币。当交易者从虚拟资金转换成法定货币时，他们会用这种货币来存放资金。

据分析商Chainalysis在8月份的报告，在一年时间内有超过180亿美元Tether从东南亚转移至海外，其中不乏来自中国的资金源。报告暗示用户可能通过使用Tether来规避限制资本向境外转移的规定。

有关Tether的问题仍在继续。其背后的公司上月被禁止在纽约进行业务，这是与州官员达成一项和解的一部分，之前州官员发现这些公司隐匿亏损并在准备金问题上撒谎。

摩根大通的最新报告称，如果出现影响“国内外投资者使用Tether意愿或能力”的问题，那么“将对整个加密货币市场造成严重的流动性冲击”。

“所有交易量都透过Tether，”数字金融产品和服务提供商JST Capital的联合创始人Todd Morakis说。“随着监管机构对稳定币的限制越来越严格，这可能对市场造成负面影响，因为这可能意味着流动性减少。”

B2C2 Japan的Gillespie表示，Tether是“如此高风险的资产”，如果中国确实禁止它，则可能会产生“大规模流动性冲击”。他说，“将会发生大规模的恐慌性抛售。”