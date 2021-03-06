习近平告诫内蒙官员：存量腐败也是零容忍

中共总书记、中国国家主席习近平昨天在参加内蒙古人大代表团审议时，肯定当地近期查出煤炭领域的腐败，并严词告诫干部官员“存量腐败只要揭露出来了也是零容忍”，“这个账总是要算的”。

内蒙古自2020年2月底，掀起了“倒查20年”的煤炭领域问题专项整治风暴，力度与广度前所未有，20年内违规违法问题都将被起底。就在本次两会前（2月28日），内蒙古一口气通报了五名官员落马的消息，包括两名退休官员。习近平昨天的讲话，凸显这场“倒查”反腐风波还会继续。

据《人民日报》报道，习近平昨天（3月5日）参加内蒙古代表团对政府工作报告的审议时说：“我一直强调，一切向前走，都不能忘记走过的路，走得再远、走到再光辉的未来，也不能忘记走过的过去，不能忘记为什么出发。这次在全党开展党史学习教育，就是要教育引导全体党员不忘初心、牢记使命，坚定不移为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴。”

他提到：“这两天，我看到中共内蒙古自治区委员会给党中央的一个报告，就是《关于开展煤炭资源领域违规违法问题专项整治情况的报告》。内蒙古在反腐败方面有个很重要的领域，就是煤炭领域。”

他说：“当共产党的官，当人民的公仆，拿着国家资源去搞行贿受贿、去搞权钱交易，这个账总是要算的。”

今天的《人民日报》在第二版刊登了习近平参加内蒙古代表团审议的消息，并引述他说，十八大以来，中央深入开展反腐败斗争都八九年了，“一方面对增量腐败坚决零容忍，另一方面对存量腐败只要揭露出来了也是零容忍”“一定要警示我们的各级领导干部，要始终牢记自己永远是人民的公仆，不能利用手中的权力为个人谋私、为一些利益集团谋私，这条路是走不通的。我认为内蒙古这段时间抓的这件事抓得很好，还要继续抓下去。”