范徐丽泰：香港立法会选举或推迟

香港立法会前主席范徐丽泰指出，原定今年9月举行的香港立法会选举可能会推迟，但目标仍是希望在今年内举行。

综合《星岛日报》、《明报》报道，也是中国全国人大前常委的范徐丽泰，接受深圳卫视专访时表示，香港已到“被人推到无路可退的情况”，因此要由中国中央政府出手帮助香港修改选举制度；如果不力挽狂澜，香港将跌落至万劫不复的深渊。

至于有声音认为，此次北京出手改革香港选举制度，没经过香港社会的广泛咨询，范徐丽泰则回应，香港政制发展的责任和权力是在全国人大及其常委会，不是香港“话事”（可以决定）。

同时，范徐丽泰认为泛民主派人士没有被咨询的资格。

她说：“反对派还有多少人不是乱港分子？多少人没做过伤害香港之事？没有勾结过外国势力、要求对方制裁香港呢？”“如果你根本不想香港好、为了你的假民主、假自由，而想令香港大众不能安居乐业的话，这些人值得去咨询吗？”

范徐丽泰并指出，如果政改方案由香港提出，需要三分之二的立法会议员通过，但目前在职议员少于三分之二。因此，港府根本做不到，实际操作也有困难，“必须由中央来出手帮一帮，而根本上这也是中央的事权”。

范徐丽泰也表示，尽管香港立法会选举将在今年9月举行，但可能会被推迟，目标是希望在今年选出新的立法会。此外，明年3月会由选举委员会选出行政长官。

范徐丽泰强调，香港目前已经偏离了《基本法》的原意，因此现在要回归“一国两制”的初心，就要完善选举制度。她认为，“一国两制”当中的“制”，指的是经济制度，金融开放的制度，绝对不是政治制度。因此要改变政治制度，就需要通过全国人大及其常委会确认才能实施。