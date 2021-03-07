陈薇建议建立国家重大安全科技攻关“白名单”制度

在中美科技战未见趋缓的背景下，中国全国政协委员、中国工程院院士陈薇今天提出几项建议，包括建立国家重大安全科技攻关“白名单”制度。

据新华网报道，陈薇今早在全国政协会议上发言时说，要推动“十四五”规划所提出的目标落到实处，在生物科技创新方面还有一些短板，例如顶层设计和科学统筹不足、研究力量分散，长效性支持机制不健全、基础研究不稳定，条件设施不完善、快速响应体系不健全等。

为此，陈薇提出了四点建议：第一，建立国家重大安全科技攻关“白名单”制度；第二，建设特需疫苗国家技术创新中心；第三，持续开展新冠疫情防控科研攻关；第四，营造潜心基础研究的良好科研生态。

陈薇表示，要充分发挥新型举国体制优势，推动科研力量优化配置和资源共享，在生命健康、生物安全等重大前沿领域系统性地谋划重大项目布局，建立核心技术团队“白名单”，国家长期稳定投入，实现“项目—基地—人才”有机融合，为保障国家发展利益、破解重大安全风险、突破国外技术封锁奠定坚实科技基础。

此外，“十四五”期间布局建设若干国家技术创新中心。建议建设特需疫苗国家技术创新中心，紧扣国家生物安全防御重大需求，梳理“卡脖子”技术和“长板”技术，加强顶层设计和科学统筹，开展跨军地、跨领域、跨学科协同创新和开放合作，达到“已知有手段，未知有能力”，助力国家生物安全和社会稳定。

她强调，虽然中国冠病疫情得到了全面控制，但从全球来看，防控形势依然严峻复杂，加强防控工作不能有一丝一毫的松懈。对此，应继续加大科研攻关力度，综合运用生物技术和大数据、云计算、人工智能等创新手段，进一步厘清病毒起源、动物宿主和致病机制，深入分析病毒变异对现有防控措施的影响，未雨绸缪，开展针对重要变异毒株的疫苗、核酸和抗体检测试剂等预研，必要时及时更新换代。

“历史和实践告诉我们，只有把关键核心技术掌握在自己手中，才能从根本上保障经济社会发展、国家长治久安和人民生命健康。”