中国今年前两个月外贸进出口同比增32.2%

中国海关统计，今年前两个月，中国货物贸易进出口总值5.44万亿元（人民币，下同，约1.12万亿新元），比去年同期增长32.2%。其中，出口3.06万亿元，增长50.1%；进口2.38万亿元，增长14.5%。

中国海关总署网站今天透露，今年前两个月，中国贸易顺差6758.6亿元，去年同期为逆差433亿元。按美元计价，中国进出口总值8344.9亿美元，增长41.2%。其中，出口4688.7亿美元，增长60.6%；进口3656.2亿美元，增长22.2%；贸易顺差1032.5亿美元，去年同期为逆差72.1亿美元。

海关总署称，中国前两个月外贸进出口增幅明显、“淡季不淡”，延续了去年6月份以来进出口由负转正、持续向好的态势，主要有以下三方面原因：

一是欧美等主要经济体生产、消费景气度回升，外需增加带动中国出口增长。今年以来，欧美经济尤其是制造业景气度明显回升，美欧制造业PMI指数维持高位。同时受益于财政刺激计划，欧美等主要经济体消费复苏，对中国产品需求增加。

二是中国国内经济持续稳定恢复，拉动进口快速增长。今年1、2月份，中国经济总体延续扩张态势，制造业PMI指数已连续12个月位于荣枯线上，多数行业生产指数和新订单指数高于临界点。

三是受冠病疫情影响，去年前两个月进出口同比下降9.7%，基数较低也是今年增幅较大的原因之一。但即使与正常年份相比，比如2018、2019年同期，中国进出口增速也有20%左右。

