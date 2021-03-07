中国媒体：国防支出是走向世界舞台的投资

对于中国今年的军费预算，中国媒体发文评论说，继续维持稳定增长的中国国防支出不仅是一种维护安全的保险，更是中国走向世界舞台的一笔投资。

据观察者网的评论文章《2000亿美元的新时代》，文章指出，虽然本次国防预算首次突破2000亿美元（2684.8亿新元）大关，算是一次具有里程碑式的意义事件。但其实相比2020年中国国防支出6.6%的增长速度，2021年中国国防支出的增速6.8%仅是稍有提升，维持了自2016年以来国防预算支出增长率个位数的总体趋势。

文章指出，军费的用途中，主要的几大用途就是人员生活费、训练维持费和装备费。绝大多数关心中国军队发展的人在通常情况下最关注的内容，往往是装备费的使用情况，但其实解放军的人员生活费和训练维持费的增长不仅同样显著。

在训练维持费上面，文章以中印接触举例说，从2020年6月到双方正式脱离接触的大半年时间里，无论是解放军大量野战部队的靠前部署，还是大量炮兵、防空导弹部队承担掩护任务的进驻和日常使用，还有为保障这些部队需要向前修筑的各种战备公路和沿途的补给点，都需要源源不断的经费支持。虽然中印两军最后也没有在边境上开启战端，但站在后勤保障的角度，双方在对峙过程中，用军费“拼后勤”的战争已经开始了。同样的情况也正在发生在台海周边的海域和空域中。

文章说，相比人员生活费和训练维持费，解放军装备费的内容更为直观。新一代装备在性能更先进的情况下，所需要的军费自然也要更多。055型导弹驱逐舰的单舰造价要比052D高出50%以上，歼-16战机这样的四代半战机也要比之前的歼-11B这样的四代机贵出不少，歼-20的价格更是上了一个台阶。

文章还提到，中国军队的作战任务也在不断变化。从美国的对华战略来看，中美两国虽然没有像冷战时期的美苏那样实现全方位的冷战，但美国将中国视为战略竞争对手的态势已经相当明显。进入2021年，伴随着疫苗在全球发达国家推广，有些国家再度搬出冷战思维，想将中国当第二个苏联进行围堵和遏制。面对这样的环境，维护国家主权的核心利益与重大关切，是中国解放军必须承担的重大使命。

