面对芯片“卡脖子” 政协委员：中国要跟时间赛跑

面对中国芯片技术“卡脖子”问题，中国全国政协委员、中国科学院微电子研究所研究员周玉梅认为，中国需要加大加快投入力度，跟时间赛跑。她强调，中国芯片技术跟世界先进技术相比仍有差距。

据中新社报道，周玉梅今早在全国政协会议“委员通道”上称，自2006年中国开始部署重大科技专项以来，有三个专项和集成电路相关。在专项的驱动和牵引下，中国集成电路领域在基础研究、应用技术、产品研发得到快速推进和产业部署；自主芯片已经在北斗卫星、超级计算机还有一些其他应用领域广泛应用。

周玉梅说，中国芯片设计企业已经采用全球最先进的5纳米工艺，设计实现了“麒麟芯片”。她表示，中国的芯片制造企业、芯片封装企业已经进入全球同行业的前十。而且，中国“十三五”期间集成电路设计产业的年平均复合增长率达到了23.4%。

“过去的15年里，中国集成电路产业取得了长足的进步，（但）经常有人会问集成电路产业为什么这么难？”周玉梅坦言，集成电路是一个人才、资金、技术高度密集的产业，是按照摩尔定律快速迭代的产业，是全球化竞争的产业。

她认为，中国芯片技术跟世界先进技术相比仍有差距，需要加大加快投入力度。集成电路是从业者的“长征路”，在这条路上，科技工作者一直在跟时间赛跑。

“我们的芯片从无到有、从有到成，不断前进。集成电路产业对国家至关重要，关乎现在、也影响未来，希望更多目光关注集成电路产业，有更多优秀人才投身到集成电路产业中。”

她表示，相信在关键“卡脖子”问题上下大力气，一定会有更大突破。

美国正在对中国进行技术封杀，“卡脖子”最为严重的就是在芯片制造环节，华为、中芯等中国企业都受影响。为摆脱核心技术受他国掣肘，中国政府对制造芯片技术愈发重视，中国企业也开始加大对半导体的研发投入。