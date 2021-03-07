民调：美国人对中国的负面看法加剧

最近一系列的民调显示，美国民众对中国的看法达到有史以来最负面水平，越来越多的人支持拜登政府对中国采取更强硬的立场以影响中国政府的行为。

民调也显示，有关中国的政治言论和负面媒体报道加剧了人们对中国的负面看法，而且越来越聚焦于人权问题。

《华尔街日报》报道，皮尤研究中心周四（4日）公布的一项民调显示，10个美国人中有九个将中国视为竞争对手或敌人，近半数人认为美国应寻求遏制中国。

同样在本周公布的盖洛普民意调查显示，有79%的美国人对中国持不利看法，这是这项调查自1979年开始以来美国人对中国好感度最差的一次。只有对伊朗和朝鲜的好感度低于中国。

根据皮尤的这项调查，拜登在制定对华战略时所面临的问题非常广泛，但只有53%的美国人有信心他能够有效地执行其战略。相比之下，有60%的受访者预计这位新上任的总统在总体世界事务中将取得积极成果，比如改善与盟友的关系。

复旦大学美国事务专家吴心伯称，中国国内的看法是，特朗普政府在任期最后一年破坏中美关系并妖魔化中国的做法，以及美国媒体对中国政府涉疆和涉港行动进行的猛烈抨击，伤害了美国对中国的公共舆论。

他说，这是由政治领导人以及他们的声明塑造的，是由媒体报道塑造的。

中国外交部发言人汪文斌早前在北京举行的例行记者会上表示，美国上届政府“毒化了两国民意氛围”。

报道指出，最近的民调除了皮尤研究中心以及盖洛普外，也包括无党派智库芝加哥全球事务委员会。根据其公布的一项民调显示，美国两党成员都对中国感到担忧。

根据芝加哥全球事务委员会的民调，共和党人——尤其是共和党意见领袖——对中国持鹰派观点，并支持美国抑制北京的崛起。该调查发现，民主党人内部的分歧更大，总体上更倾向于展开合作。