资本大佬葛卫东入驻爱美客 手握市值超百亿

靠期货投资起家的中国资本大佬葛卫东入驻爱美客，版图覆盖超10家上市公司，手握市值超百亿人民币。

据界面新闻报道，爱美客2020年成绩单出炉，除了43.93%的业绩增幅受到市场诸多关注外，还有资本大佬葛卫东。最新的股东名单显示，葛卫东已带资入驻，成为爱美客的第二大流通股东。多年来葛卫东涉足的A股公司不下十家，合计持有市值甚至超过百亿（人民币，下同，约20亿新元）。

资料显示，爱美客是国内生物医用软组织修复材料领域的创新型领先企业，致力于重组蛋白和多肽等生物医药的开发，是医美概念股的代表。爱美客公司目前的主要产品为：Ⅲ类医疗器械系列注射用透明质酸钠产品、面部埋植线产品、衍生的品牌矩阵“伴侣型”化妆品，目前覆盖国内大约5000家医美机构。

爱美客的发行价为118.27元，上市之后受到市场关注，股价一度在2021年2月18日冲到了1331元每股的高度，单第四季度的加权均价为523.534元，如今爱美客的现价为789元，从葛卫东2020年第四季度进入的时间来看，其账面应该处于浮盈状态，目前的市值达3.43亿元。

葛卫东毕业于四川大学经济系，现任上海混沌投资有限公司董事长，上海混沌道然资产管理有限公司投资决策委员会主席。他依靠期货投资起家，是业内数一数二的期货大佬，在期货圈被称为“东邪”，2000年进入期市，曾两次爆仓后迅速崛起。

公开信息显示，葛卫东自2000年从事投资至今，一直保持良好的投资业绩，七年平均年化投资收益率在50%以上；自2005年上海混沌投资有限公司成立至今，平均年化投资收益接近120%。

由于A股2020年年报尚未全部出炉，截至12月31日的持股情况，目前只有爱美客的名单中出现了葛卫东的身影。但看截至2020年9月30日的持股情况，葛卫东至少在10家上市公司有所布局。市值较大的比如用友网络，截至2020年9月30日葛卫东持有用友网络12079.2万股，占总股本的3.72%，以33.11元的现价计算，其市值为39.99亿元。从时间上看，早在2017年，葛卫东便入驻用友网络，跻身十大流通股东名单之列。

在新三板公司中，截至2020年9月30日葛卫东持有贝特瑞827.98万股，以37.93元的现价计算，市值为3.14亿元；葛卫东还通过上海混沌投资（集团）有限公司控制着混沌天成，这是其大本营。

