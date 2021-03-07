阿里内网帖子出圈 员工吐槽996等问题

阿里内网的一张帖子里，有员工吐槽阿里996、361、领导PUA，以及阿里的福报文化与组织问题。最近拼多多的数据超过了淘宝，在这内忧外患的时候，很多阿里员工似乎对自己公司的文化产生了怀疑。

据易简财经报道，阿里内网的一张帖子《致阿里》中，员工指出了阿里的很多问题，包括996、361、领导PUA，以及阿里的福报文化与组织问题，其中写道：“马云就是不想员工舒服，觉得员工舒服了公司就会不行。总是希望员工过得苦，体会自己当年创业的苦。”

在阿里内网还有一个帖子，是号召大家愿意为阿里去死的。这两个帖子形成了鲜明的对比，一个人发帖喷阿里高层，被群众点赞，一个人发帖号召大家愿意为阿里去死，被高层点赞。围绕着这两个帖子，阿里的员工发起了一场对于企业内部管理和文化的大讨论。

在知乎的评论区中，记者发现，几乎一大部分网友的评论都对阿里的管理模式，怨声载道。

一位认证为“阿里巴巴集团员工”的网友吐槽：“不建议大家来阿里了，公司层面去年是阿里的多事之秋，拼多多的日活用户超过淘宝，蚂蚁上市失败，本地生活饿了么+口碑被美团按在地上摩擦，投资苏宁易购几百亿亏一半。

还有“蚂蚁金服员工”评论道：“小公司从来没来过的还是可以试一下，能抗住加班到半夜被 pua 就行。”