美印太司令：担忧未来六年中国强迫改变地区现状

美国印太司令部司令戴维森上将说，他对中国大陆可能在未来六年达到军事优势、强迫改变地区现状感到“非常担忧”。他认为这种现状的改变将是永久性的，美国应该鼓励台湾在自我防卫能力上做更多投资，美国政府持续对台军售也是“至关重要”的。

据美国之音报道，戴维森周四（4日）在华盛顿智库美国企业研究所进行的视讯对谈中说，“从现在开始到2026年，也就是这个10年的时间范围内，中国可能达到能力上具有优势的地位，当北京有能力时，它可能选择以强迫方式改变地区现状，而我会说，那个现状的改变有可能是永久性的”。

他表示，毫无疑问，中国谋求要改变世界秩序，正如人们经常说的，那是一个具“中国特色”的世界秩序，在那个秩序下中国的国力要比国际法来得更重要。

报道指出，在戴维森发表上述言论之前，印太司令部情报处处长、海军少将史达曼周二（2日）也在一场线上演讲中指出，中国大陆正以军事活动稳步增加对台湾的压力，侵入台湾防空识别区。“通过他们的军事存在在台湾周边建立一个新常态。”

此外，戴维森在演讲中强调，关岛的防卫对美国本土安全的重要性时，也提及太平洋岛国在地缘政治上的角色。

他说，包括帕劳、密克罗尼西亚联邦及马绍尔群岛在内的太平洋岛链，虽然都是人口很少的小国，却覆盖了极大的海洋范围，在二战期间都曾是兵家必争之地，而中国也在试图取得对这个地区的控制。

“我见到中国在整个太平洋岛链地区惊人数量的胁迫、腐败和收买企图。它涉及对政府和商业精英的台面下付款，它也涉及威胁及胁迫行动，要你做一件事或停止做一件事。例如说，如果你呼吁联合国调查‘武汉病毒’的来源，我们中国就会惩罚你。”

戴维森说，中国还会收买国际组织的领导层，例如电信、航空旅游、农业，这些都是太平洋岛国有迫切需求，对他们极为重要的资源，但中国却取得了那些联合国组织的领导层和支配力量，因此美国必须多注意太平洋岛链的情势，因为它们的角色非常重要。

另一方面，戴维森表示，过去几个月来台湾周边的军事空间受到侵蚀，他见到大陆的空中活动有所增加，包括轰炸机、战机、侦察机、海上巡逻机等，“他们甚至还不但地深入台湾的防空识别区”。

考虑到这种情况的未来走向，戴维森说，非常担忧未来六年，当然这10年也在内，这是因为大陆能力的改变，包括战机、轰炸机、船只的数量。“当我回顾世纪交替时，台湾的能力是超越中国（大陆）的，现在已不再如此了。”

戴维森说，美国能做的就是鼓励台湾在不同能力的组合上多做投资，包括提供那些对台湾遏阻力和不对称能力有帮助、能够协助台湾防卫的能力，他认为，这是美国国防部必须采取的做法，而对美国政府整体来说，“持续进行有助这种威慑策略的对台军售更是至关重要”。

对于美国与台湾军方之间的接触及联合训练的情形，戴维森说，美台军方接触主要是为协助台湾维持自我防卫及威慑能力，理解他们在一旦有必要时准备如何作战，“我们必须有那个理解才能赢得战争”。

戴维森也说，美国印太司令部的首要工作是维持和平，但美国绝对必须准备好一旦竞争演变成冲突时要能赢得战争，美国军方及美国的盟友、伙伴必须提供可信的战备威慑能力以便使北京放慢决策，说服他们：“今天还不是时候。”

中国全国人大会议周五（5日）公布2021年国防开支为1.35万亿元（人民币，下同，约2700亿新元），同比增长6.8%。

与前些年动辄两位数的军费增幅相比，这几年中国军费增幅确实不高。2016年至2021年，中国军费预算增幅分别为7.6%、7%、8.1%、7.5%、6.6%和6.8%，已连续六年保持在个位数。

考虑到中国在南中国海、台海，以及中印边境面临的压力，中国军费增幅“过低”引发不少网民担忧。一些网民在留言中呼吁，中国应尽快恢复两位数的军费增长。

环球网早前发表文章称，中国军费并不高，军费占国内生产总值平均比重约为1.3%，远低于美国的约3.5%，俄罗斯的约4.4%，也不及印度的约2.5%；从国防费占财政支出比重看，中国平均约为5.3%，也远低于美国、俄罗斯和印度。