陈茂波：修订港选举制度 避免分离主义入治理体制

香港财政司司长陈茂波指出，修改香港选举制度以落实爱国者治港原则，目的是为了堵塞目前制度上的漏洞，避免分离主义等各种违宪的主张进入香港的治理体制。

陈茂波今天在政府网志上说，中国全国人大会议前几天开幕，会议其中一项议程是审议关于完善香港特別行政区选举制度，以落实”爱国者治港“的根本原则。

他接着表示，这是继去年全国人大会议及人大常委会在国家层面就港区维护国家安全进行立法后，再一次为香港”一国两制“的平稳运作完善法律框架和相关机制，以厘清底线和规范，堵塞目前制度上的漏洞，确保香港特別行政区有效治理、”一国两制“的发展能行稳致远。

陈茂波说，香港政治发展近年出现”爱国爱港“被部份人刻意描绘成为负面标签，甚至出现对国歌、国旗和国徽的不尊重行为，以至在不同的议政平台、体制内外，推动港独主张和分离主义等，并出现以实际行动，引外力作胁迫，朝着否认国家主权、从国家分裂出去的方向推进。

他认为，“一国”被危害，“两制”的运行、香港的任何发展以至国际金融中心地位都无从谈起。

陈茂波指出，在近年转趋紧张的国际政治大格局下，这问题更显尖锐。中国经过四十多年改革开放，生产总值突破100万亿元人民币，不少国家都期望中国在共同推动完善全球治理体系中，担当更积极的角色。但是，美国及一些西方国家采取不友善、甚至是敌视的态度，试图干扰以至遏制中国的发展。

他说：“国际环境错综复杂，过去几年香港被利用作牵制国家发展甚至颠覆国家政权的地方。由前年社会事件的演变可见，外部势力的牵引，不单加剧了香港社会的动荡、妨碍了政府梳理本地矛盾和处理民生问题的能力，更直接危及国家安全和冲击‘一国两制’的根本。”

在这个背景下，维护国家安全立法和全面贯彻落实爱国者治港原则是一脉相承、理所当然。修改选举制度以落实爱国者治港原则，是为堵塞目前制度上的漏洞，避免分离主义等各种违宪的主张进入本港的治理体制，这关乎到社会的长治久安，以至民生和经济能否有一个稳定的发展环境。

陈茂波也直言，部份民众或许顾虑修订选举制度会否收窄议员议政及监察政府的空间，但他强调，修订选举制度的效果，只从制度上排除侵害国家及香港安全与利益的分子，避免近年立法会泛政治化和空转的困局。

“这样我们才能集中精力，全方位推动和提升香港的建设与发展。这样我们才能营造空间，逐步梳理香港的深层次经济与民生问题。”