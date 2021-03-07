机长与乘务长恶性斗殴？东海航空暂无回应

网络上有消息指出，东海航空的航班上，机长与乘务长发生争执，在飞行过程中相互殴打，机长将乘务长手打骨折，乘务长把机长门牙敲掉半颗。后续消息称，打架事件发生后，东海航空对两名涉事人员已经做出了暂停飞处理，深圳民航管理单位第一时间约谈了深圳东海航空有限公司。截至目前，东海航空暂未对此事做出正面回应。

据《新时报》报道，3月6日，民航论坛、民航民工等多个微信公众号发布文章称，东海航空在飞行过程中发生男机长与头等舱男乘务长恶性互殴事件。事情发生的大致经过如下：2月20日，东海航空公司航班上，头等舱女乘务长与另一区域男乘务长私自调换了工作区域。

在飞机落地西安前50分钟，一位头等舱旅客要上厕所，机长已经在厕所里，让旅客回座位等候，该旅客并未理会，机长从厕所出来后看到旅客站在前面，以男乘务长工作未到位、影响飞行安全进行训斥，随后双方发生互殴。机长先动手将乘务长手部打骨折，乘务长把机长门牙敲掉半颗。飞机落地西安后，机长让这两名乘务长自行买票返回深圳，未继续跟自己同航班飞行。

此事一经发布，迅速在网上引发热议，登上微博热搜。7日，民航论坛以“独家消息”为配图，发布该事件最新进展情况：打架事件发生后，东海航空第一时间停止了两名涉事人员的航班，后续重新调配人员，执行后续航班；深圳民航管理单位第一时间约谈了东海航空；东海航空对涉事人员已经做出了暂停飞处理；东海航空正配合西安民航管理单位接受调查。

记者多次致电东海航空客服热线进行核实。多位客服人员均表示，目前并未接到任何有关该事件的反馈。

一位接近东海航空高层人士的消息人士告诉记者，事情与网上曝出内容基本一致。事发当天，相关涉事人员就已返回深圳接受调查，东海航空也第一时间将情况上报给民航深圳安全监督管理局，民航深监局对东海航空进行约谈和整顿，然后再呈报给民航中南地区管理局。

距离该事件发生已经半个多月，至于为何东海航空至今没有对外公布调查结果，消息人士说：“民航系统跟其他行业还不太一样，遇到突发事件能立马公布处理结果。按照相关规定，安全事件发生后航空公司会先在内部形成处理结果，然后再上报给民航局，民航局通过后才能下发处理结果，如果觉得处理不到位，涉事航空公司还得继续反思整顿。”该人士透露，民航安全是底线，任何人都不能触碰，按照以往经验来看，这次斗殴事件处理结果应该不会轻。

深圳东海航空有限公司成立于2002年11月，是经中国国家商务部、民航总局批准成立的国内首家民营中外合资货运航空公司。公司在珠海注册成立，2004年将主营基地迁至深圳宝安国际机场。2006年9月19日，东海航空完成首航。从2014年起，东海航空主营以深圳宝安国际机场为基地的客运航线。