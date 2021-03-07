江启臣就任一周年 发布影片诉求团结继续拼下去

对于任职国民党主席将届满一周年，江启臣表示，365天不长不短的日子里，与国民党一起走过改革的大鸣大放，在低谷中迂回前进，也经历同伴离席的悲哀，而最重要的是团结，“因为相信，我们可以继续拼下去！与你一起！”

据中时新闻网报道，江启臣今天在社交媒体面簿上发布回顾影片，细数一年来的挑战。

江启臣表示，金门的海浪，是他这一年担任国民党主席以来最常记起的画面。他指出，回忆自己过去在金门服役，烙印在他心上的不只是和平的可贵，更是保家卫国的责任，受完蛙人基础训，因缘际会接受操舟训练，成为艇长，如何在变化万千的海象中迅速做出判断，是艇长的责任；如何在变化的浪势下，决定掌舵的方向，更是艇长的重要工作。

江启臣形容，担任国民党主席的这一年来，国民党像航行在瞬息万变的海面上，所幸有坚强的团队可以同舟一命、相互砥砺。更有过去的成就以及教训，可以作为指引方向的灯塔，引导大家破浪前行。

江启臣表示，365天不长不短的日子里，国民党一起走过改革的大鸣大放，在凝聚共识中稳健前行；一起面对民意的浪潮，在低谷中迂回前进；一起经历同伴离席的悲哀，在相互扶持下，立定决心；一起回顾过去的光荣，用记忆历史，来思考未来。

江启臣最后强调，“更重要的是，我们一起，就是团结。因为相信，我们可以继续拼下去，与你一起”。

去年3月7日，国民党主席补选投票结果出炉，江启臣以8万4千多票获得压倒性胜利，并于3月9日宣誓就职。



