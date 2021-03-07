《你好，李焕英》票房登中国影史第二

中国喜剧演员导演的《你好，李焕英》成功超越《哪吒之魔童降世》，仅次于《战狼2》，成为中国电影票房总榜亚军。有专家分析说，《你好，李焕英》的成功有一部分原因系得益于其与春节档的契合。

据中新社报道，灯塔专业版数据显示，截至3月6日21时，电影《你好，李焕英》上映23天，累计票房达50.40亿元（人民币，下同，10.41亿新元），超过2019年暑期档爆款中国国产动漫电影《哪吒之魔童降世》50.35亿元的票房成绩，位列影史第二。冠军成绩是《战狼2》在2017年创下的56.93亿元。

同日早些时候，《你好，李焕英》还打破了中国影史最快破50亿元票房的纪录。中国电影评论学会会长饶曙光认为，《你好，李焕英》的成功有一部分原因系得益于其与春节档的契合，“它是一部特别具有春节档气质的影片，所以在春节档这个特殊的档期具有很好的市场表现。”

《你好，李焕英》由该片导演、主演贾玲根据自己过世母亲的故事改编而成。讲述了一个女儿穿越回上世纪80年代，与年轻时的母亲“相遇”的故事。密集的喜剧元素加怀旧亲情主题，令《你好，李焕英》与看重“合家欢”的春节档显得颇为契合。饶曙光说，到目前为止，《你好，李焕英》的口碑一直非常坚挺，甚至还有很多中老年观众看完影片后“安利”这部影片，形成了独特的口碑景观、口碑效应。

饶曙光指出，《你好，李焕英》有其创作的特殊性，“这部影片可以说是积累了导演自身特别情感的一部作品，无论是她自己还是别人也都是很难复制的。”“无论是贾玲个人还是影片的‘春节档气质’，《你好，李焕英》具有特殊的意义，更是特殊的个案。对于《你好，李焕英》超常的市场表现和市场成功，不能捧杀，因为也不会有《你好，李焕英2》，更没有《你好，李焕英3》。”

他同时指出，从目前来看，话题性、共情度是此间高票房电影最重要的两个因素。“亲情电影”、共情度高的电影比“工业化电影”更具有观众缘，而《你好，李焕英》很好地证明了这一点。