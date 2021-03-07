霍启刚：“爱国者治港”让香港重回良政善治

在今年的中国全国两会上，“爱国者治港”成为各界关注的话题。霍英东集团副总裁霍启刚以全国政协委员的身份参加两会。他表示，“爱国者治港”是透过修正香港选举制度，让香港重回行政主导、良政善治的正轨。

据澎湃新闻报道，霍启刚表示，“爱国者治港”不是新鲜事，更不是新条件，中央重新强调“爱国者治港”，再次突显继续准确贯彻落实“一国两制”的决心和其承前启后的历史任务，切合香港长远发展的核心需求。透过修正香港选举制度，让香港重回行政主导、良政善治的正轨。

霍启刚认为，“爱国者治港”不是新鲜事，更不是新条件，邓小平早于1984年6月会见香港各界访京人士的讲话中提到：“‘港人治港’有个界线和标准，就是必须由以爱国者为主体的港人来治理香港。未来香港特区政府的主要成分是爱国者，当然也要容纳别的人，还可以聘请外国人当顾问。”

霍启刚认为，香港陷入了多年的内耗，窒碍了特区政府依法施政，香港市民最关心的许多民生问题得不到有效利索的解决。

按照界别划分，霍启刚是来自中华全国青年联合会的政协委员。多年来一直活跃在青年工作第一线。去年，他还当选了十三届全国青联副主席。

3月4日晚上，中国全国人大四次会议议程正式公布，其中第七项是，审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定（草案）》。这是继去年5月中国最高权力机关制定并颁布香港国安法后，涉港议程再次出现在全国人大会议之中。

记者还了解到，在今年中国两会上，霍启刚有多个提案都与鼓励香港青年融入粤港澳大湾区发展、增强香港青年向心力、搭建香港与内地青年交流平台等青年发展话题有关。在提出的《关于更好推动香港基层青年在粤港澳大湾区升学就业的提案》中，霍启刚认为，“修例风波”背后，香港存在一系列深层次的社会问题：贫富差距扩大，社会阶层固化，产业高度单一和空心化。

他发现，当前基层港青处境艰难，突出表现为青年贫穷、青年失业和住房短缺。面对收入、就业、住房三重困境，港青普遍对发展前景不感乐观。因此，他鼓励基层港青流入大湾区升学就业，也希望相应政策为他们提供广阔的发展空间和机遇。

例如，他建议，建立港人大湾区升学就业的统一资讯平台，在两地扎实推广普及。组织内地大学到香港中学宣讲，突出内地高校高水平专业和更齐全的产业门类，利用国际排行等客观数据佐证，提升内地高校和名牌专业在香港的声誉。