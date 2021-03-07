中国都市女青年借“宠”解压 催热宠物经济

随着现代都市生活节奏加快，年轻一代尤其是都市女青年，面临着越来越多来自工作、生活以及家庭的多重压力。能“萌化人心”的宠物越来越俘获中国都市女青年的心，撸猫遛狗正成为更加温柔细腻的女“铲屎官”们消愁解压的生活新“标配”。这一现象，正孕育着一门千亿元人民币级的生意。

据中新社报道，《招商信诺人寿2020中国健康指数白皮书》显示，中国女性面临职场和家庭两端的压力，受到的不可控压力是男性的近两倍。猫狗曾是中国农村家庭“标配”。而今宠物越来越正成为都市女青年消愁解压的生活新“标配”。

这一现象，正孕育着一门千亿元人民币级的生意。艾媒咨询数据显示，中国宠物市场规模在2015年至2019间翻了2倍，年复合增长率20%。

湖南省宠物诊疗行业协会秘书长、湖南农业大学博士屠迪说：“宠物市场快速增长，是国家富强、人民生活水平提高的体现。”宠物其实宠的不是物，而是人的心，其对家庭和宠主的意义不再局限于财产，更是精神的寄托。无论遇到工作压力还是负面情绪，萌宠都能为女“铲屎官”带来正能量。

女“铲屎官”越来越多，也在不断催热线上宠物经济。京东近日发布的《2021女性精致养宠图鉴》显示，女性用户成线上宠物消费“主力军”，她们购买智能养宠用品、宠物精神娱乐类产品、宠物健康保健类产品、宠物服饰类的成交额分别同比提升6倍、3倍、4.5倍和2.7倍。

线下的宠物美容院、宠物服装店等也在快速布局。屠迪介绍，目前长沙的宠物相关门店每年增加约10%至20%。

那些财力有限或平日没时间养宠的都市女性，则选择在闲暇之日到猫咖狗咖“吸猫撸狗”，放松心情。长沙一家萌宠咖老板李晶说，来“吸猫撸狗”的大多是女孩子，受其影响，一些都市中老年人对宠物的喜爱程度也不断提高。

屠迪说：“有趣的是，年轻人养猫的数量远超于养狗。狗可能会在一定程度上与人争夺空间，但猫不会。”宠物行业从业者的结构也在改变，以前湖南农大动物医学专业一个班仅有三四个女生，现在女生居多。

屠迪说，可以预见的是，未来宠物医、食、住、行等相关产业仍将保持高速发展，全产业各阶段人才、产品、创新需求急速增长，宠物产业各分支的服务、产品会进一步换代升级，其个性化服务会无限接近于人的标准。