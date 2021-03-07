钟南山和陈薇团队分別投入新疫苗研发

中国工程院院士钟南山和陈薇的团队，据报已分别部署新型疫苗的研发工作；前者将改善mRNA疫苗的保存条件，后者则与纳米技术合作。

与陈薇合作的单位，是中国国家纳米中心。《科技日报》引述身兼中国全国政协委员的中国国家纳米中心主任赵宇亮表示，这项合作将以纳米颗粒作为疫苗载体，相关合作去年已经开始，目前正有序推进。

他说：“过去纳米科研人员和疫苗的研发者之间没有交集。是新冠疫情结束了我们互相之间‘你干你的、我干我的’的这种局面。”

“把纳米技术用于药物输运载体的研究，我们已经有十多年的研究积累。”赵宇亮打了个比方，纳米载体像一辆有导航的汽车，把药物运到指定地点，一方面提高药物的效率，另一方面减少副作用。

陈薇团队早前已经获批有条件上市的冠病疫苗，使用腺病毒载体技术。“病毒载体和纳米载体有共通之处，例如在大小上，两者都是在100个纳米左右。”赵宇亮说，涉及疫苗设计等方面，陈薇的团队有着无可比拟的丰富经验。

钟南山的团队则投入mRNA疫苗的研发。报道指出，与钟南山团队合作的中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员、广州锐博生物创始人张必良上周六（2月27日）汇报了有关mRNA疫苗开发生产的项目。

据报道，目前国际现有的mRNA疫苗须在摄氏零下70度，或零下20度的低温才可保存。而张必良团队所开发的mRNA疫苗，在2到8摄氏度的环境下保存半年仍然有效。

这项研发也成为钟南山领衔的攻关项目的子课题，被纳入中国第四批科技部冠病重点研发计划。