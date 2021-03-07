习近平：中国已可平视这个世界

中国国家主席习近平说：“70后、80后、90后、00后，他们走出去看世界之前，中国已经可以平视这个世界了，也不像我们当年那么‘土’了。”

据《人民日报》报道，习近平3月6日下午看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员，并参加联组会，听取意见和建议。习近平说：“在抗疫斗争中，公立医院是中流砥柱。下一步，要继续巩固、强化、壮大公立医院，这一条是明确的。”“我们抗疫斗争再次说明一个道理，在举国体制下，一方有难八方支援，能够集中力量办大事。”

有委员在发言中建议，向青年学子讲好抗疫的“大思政课”，将抗疫的案例融入教材。习近平赞许说：“思政课不仅应该在课堂上讲，也应该在社会生活中来讲。这次总的背景是世界百年未有之大变局，‘两个一百年’的历史交汇期，突如其来的疫情加剧了这两个方面给人们的影响。”

他还说，现在这一代年轻人，也在变化之中，他们的心态、思想也在改变。“70后、80后、90后、00后，他们走出去看世界之前，中国已经可以平视这个世界了，也不像我们当年那么‘土’了。”

习近平记接着说：“‘大思政课’我们要善用之，一定要跟现实结合起来。上思政课不能拿着文件宣读，没有生命、干巴巴的。”