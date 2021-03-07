中国官员：财政收支“紧平衡”将持续较长时间

中国全国政协常委、中国税务学会副会长张连起7日提出，中国财政收支的“紧平衡”状态将持续较长时间。

据中新社报道，当天举行的中国政协全体会议上，张连起说，2021年应保持财税政策的连续性和稳定性，对经济恢复性增长给予“中医调理”，不搞急转弯，开方“定心丸”。一方面要合理安排赤字、债务及支出政策，保持适度支出强度，增强中国重大战略任务财力保障，把握好政策时度效，另一方面要促进中国战略科技能力、推进科技创新、扩大内需、加快经济结构调整、调节收入分配，以政府过“紧日子”换取市场主体过“稳日子”。

张连起提出四条具体建议。一是注重发展与安全的平衡，警惕防范涉及财政领域的重大风险。当前和今后一个时期，各种可以预见和难以预见的风险因素明显增多，因此要严管地方政府债务、完善常态化监控机制、全面加强项目财政承受能力论证和预算评审、清理规范地方融资平台公司、严格落实政府举债终身问责制和债务问题倒查机制等。

二是把该减的税减下来，该降的费降到位，该压的支出压到底，该收的税费收上来。突出绩效导向，加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系，切实做到花钱要问效、有效多安排、低效要压减、无效必问责。

三是注重阶段性政策与制度性安排结合、减税降费与完善税制结合、惠企利民与增强财政可持续能力结合。巩固和完善“一竿子插到底”的资金直达机制，加大企业职工基本养老保险中央调剂和补助力度。

四是促进科技创新，激励市场主体加大研发强度。扩大制造业企业研发费用加计扣除范围和比例，以鼓励创新的税务优惠政策支持高质量发展。降低先进制造业增值税税率，改革完善消费税制。