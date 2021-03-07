王毅：中美需要合作的清单就在我们面前

中国国务委员兼外交部长王毅指出，作为两个社会制度不同的国家，中美之间有分歧有矛盾在所难免，关键是要通过坦诚沟通加以有效管控，防止战略误判，避免冲突对抗。

王毅今天下午在中国两会记者会上，回答美国全国广播公司记者提问时指出，作为世界前两大经济体，中美之间在利益交融中出现竞争并不奇怪，关键是要在公平公正基础上良性竞争，既提升自我，又照亮对方，而不是相互攻击、零和博弈。

王毅强调，无论从两国还是世界人民的共同利益出发，合作，都应当成为中美双方追求的主要目标。

他说：“中美可以合作、需要合作的清单就放在我们面前，包括抗击疫情、经济复苏、气候变化等等，我们愿本着开放态度与美方探讨和深化合作。希望美方与中方相向而行，尽快解除迄今对中美合作设置的各种不合理限制，更不要再人为制造出新的障碍。”

王毅最后表示，上个月中国农历除夕当天，中国国家主席习近平应约与美国总统拜登通话，两国元首就中美关系深入交换意见，为两国关系重回正轨明确了努力方向。“我们愿与美方一道，全面落实这次重要通话的成果，共同推动中美关系‘辞旧迎新’”。

另一方面，王毅谈及美欧中关系时说，中欧关系是平等、开放的，不针对第三方，也不受制于第三方，所以不存在中国希望分化美国同欧洲关系的问题。

王毅回答法新社提问时说，中国认为中欧代表着多极世界两支重要力量，双方关系是平等、开放的，不针对第三方，也不受制于第三方，所以不存在中方希望分化美国同欧洲关系的问题。同时中国乐见欧盟不断增强战略自主，秉持多边主义理念，致力于大国协调合作。

他说，至于中欧投资协定谈判双方履行承诺的问题，可以明确地说，中国会履行在这个协定当中所作出的各项承诺，包括推进签署国际劳工公约的有关条款的努力，中国也相信欧洲方面会履行好欧盟在这个协定当中所作出的各项承诺。

“总之，中国愿意同欧盟携起手来共同应对全球性挑战，为国际社会抗击疫情、恢复经济、应对气候变化注入更多的正能量，为国际关系提供更多的稳定性。”

王毅指出，中欧关系的历程充分证明，中欧之间有着广泛共同利益，合作共赢是双方关系的主基调；中欧两大文明可以对话交流，不是制度性对手；中欧独立自主开展合作，就能办成很多大事。“我愿重申，中方将会继续支持欧洲一体化进程，支持欧盟的团结自强，支持欧盟在国际事务中发挥更大作用。”

王毅也强调，过去一年，习近平同欧盟领导人成功举行三次视频会晤，保持密集高层沟通。双方在携手抗疫中增进互信，在共庆建交45周年中提升合作，不仅签署而且生效了中欧地理标志协定，如期完成中欧投资协定谈判。要强调的是，不管是地理标志协定还是中欧投资协定，这都符合双方的共同需要，不是单方面受益。

“去年中国首次成为欧盟最大贸易伙伴。可以说中欧关系在危机和挑战当中展现了韧性和活力，也向世界释放了积极和正面的信号。”