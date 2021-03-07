中国2月末外汇储备为32050亿美元

中国国家外汇管理局7日公布数据显示，截至2021年2月末，中国外汇储备规模为32050亿美元（43023.92亿新元），较1月末小幅下降57亿美元，降幅为0.18%。

据中新社报道，中国外汇局副局长、新闻发言人王春英说，2021年2月，中国外汇市场运行稳定，市场预期更趋理性。国际金融市场上，受疫苗进展、主要国家财政政策及通胀预期等因素影响，美元指数上涨，主要国家债券资产价格下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模小幅下降。

中国民生银行首席研究员温彬说，随着中国国内经济稳步复苏，人民币资产表现出较大吸引力，国际收支有望保持基本平衡，为外汇储备规模保持稳定提供了条件。但也要看到，全球疫情防控和经济复苏仍面临较大不确定性，近期大宗商品价格涨势较快，主要经济体通胀预期升温，国际金融市场波动加大，这些都将对外汇储备规模的稳定形成扰动。

王春英说，展望未来，全球疫情防控和经济复苏仍面临较多不确定性，国际金融市场波动性较大。但中国将更好统筹疫情防控和经济社会发展，保持国际收支基本平衡，有利于外汇储备规模基本稳定。

另外，截至2021年2月末，中国黄金储备6264万盎司；按SDR（特别提款权）计，中国外汇储备为22268.17亿SDR。