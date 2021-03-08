台媒：大陆扩建距台最近两军机场

台媒透露，据商用卫星最新图资显示，中国大陆近期正大幅翻修扩建距离台湾最近的龙田、惠安军用机场，包括延长跑道等。据报，从此处升空战机仅需七分钟即可在台北凌空。

《联合报》昨晚透露，谷歌地图最新卫星照片图档显示，福建省距离台湾最近的两座军用机场——距台湾170公里的龙田机场，以及距台湾190公里的惠安机场，近期都在大幅翻修扩建。两座机场属于转场用机场，战时用于战轰机进驻。

台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所长苏紫云指出，惠安、龙田机场的扩建，是以典型的大陆空军基地作为配置基础，主要特征为主跑道以及平行滑行道，在主跑道受损时可以平行滑行道起降。其工程也同时进行跑道延长与增加停机坪。

苏紫云也提醒，若连动思考预定2022年通车的“福厦高铁”，连通“合福高铁”、“京福高铁”也将与“福厦高铁”连成一气，来自中部战区、北部战区等的中国大陆空降军，将可以高铁机动，迅速机动至龙田、惠安机场登机台发动突袭，此两座机场对大陆军方而言将别具战略意义，台湾方面不可不慎。

台湾前空军副司令张延廷表示，龙田跟惠安机场距离台湾很近，单纯以战机航程而言，升空后约七分钟即可在台北凌空，“扰台”的战术价值非常地高，可以节省时间、节约油量，节约兵力。

不过，张延廷认为，这些机场在攻台前受到台军威胁，战术价值会相对降低，但大陆目前以武迫为手段威吓台湾，相形下重要性变得非常高；大陆认为在整个政治战略上，其有统一台湾的信心，整建这些前线基地，就是认为可“不战而屈人之兵”，将来发挥最大的军事及政治战略价值。

《联合报》引述台湾军方将领透露，为因应突发状况，台湾参谋总长黄曙光去年底起即下令台军各作战区翔实检讨防空战备部队编组、兵力及战术位置，依武器装备性能与限制，以实际机动出营确认能以发扬雷达侦收与武器效能，不可拘泥于营区内部署。

将领同时表示，台军各作战区落实区域联防机制，提升危机应处作为，针对中枢卫戍作战，尤其要求北部作战区重新检讨淡水河防防空火力与位置，同时确认陆军关渡指挥部支援兵力、宪兵指挥部之间的管制关系，再行明确划分、集成部队任务，要求关指部全力落实辖区三军部队兵力、火力部署、防空作战。

报道指出，淡水原有鹰式导弹部队长驻，但近期已有民众在淡水目击复仇者导弹车进驻。

