政协委员吴德刚：中共有91种革命精神

中国全国政协委员、中央党史和文献研究院原副院长吴德刚表示，过去几年，中央党史和文献研究院研究梳理了中国共产党人在不同的革命时期，不同的地区和不同的领域形成的各种革命精神，总共有91种，“我们还要继续研究和梳理”。

综合中新社、澎湃新闻报道，全国政协会议“委员通道”采访活动昨天在人民大会堂新闻发布厅举行。吴德刚通过网络视频方式接受采访时说，100年来中国共产党带领中国人民不但创造了伟大的物质文明，更铸就了中国共产党人的革命精神，从井冈山精神、长征精神、延安精神、抗美援朝精神到新时代的伟大抗疫精神和扶贫攻坚精神，都展现了共产党人的伟大品格。

他指出，过去几年，中央党史和文献研究院研究梳理了中国共产党人在不同的革命时期，不同的地区和不同的领域形成的各种革命精神，总共有91种。

吴德刚表示，作为党史工作人，要讲好中国共产党的故事，讲好中国人民的故事，讲好革命英模的故事，讲好领袖的故事，要让千千万万的共产党人深刻地认识中国共产党的伟大成绩来之不易。

“我们走过的道路艰难曲折，我们更要让千千万万的青少年知道我们的红色江山来之不易，红色江山是用革命先烈的鲜血染红的，我们的幸福生活来之不易，是千千万万的革命先烈用生命换来的。”

