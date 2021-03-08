国泰夺港龙15大陆线 据报最快夏季可复飞

冠病疫情重创全球航空业，国泰航空去年终止营运旗下有35年历史的港龙航空，并向港府交还港龙营运的46条航线，引来各大航空公司加入战团，抢夺营运航线。

不过，《星岛日报》今天透露，中国民用航空局已向国泰航空批出15条原本由港龙营运、来往香港及大陆城市的航线经营许可，涉及青岛、南京、杭州、厦门、广州及成都等城市，航线数目占港龙原本营运大陆22个航点约六成八。

这也意味国泰逐步取得港龙以往的航权。据报道，相关航线可用于客运及货运用途，同时每周航班数量也不受限制。香港的航权分配由港府统筹处理，需要经过正常程序去重新申请，最终由港府审批。

国泰网页目前没显示开办相关航线，但报道引述消息指出，由于国泰本月内会更换夏季航班表，相关航班将逐渐“复现”。

对于国泰重夺港龙原有的大部分航线，香港中文大学商学院高级讲师李兆波表示，感到小小意外，因为大湾区航空早前也有意申请相关航线，考虑到当局或基于政治等因素，或会将部分航线批给大湾区航空。

由深圳东海航空董事长黄楚标成立的大湾区航空，早前曾透露将争取营运港龙航线。

李兆波表示，考虑到全球多个国家开始疫苗接种计划，预料航空需求会在未来几个月急速上升，因应如此巨大的航空需求，需要有经验的航空公司开办相关航线。