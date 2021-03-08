中国无人机巨头大疆北美业务受挫：流失三分之一员工

中国无人机巨头企业大疆过去十年在北美市场开疆辟土，以优质的产品几乎将所有竞争对手都赶出了市场。但在最近几个月中，该公司受到了内部动荡的冲击，出现了大量裁员以及员工主动离职。

据新浪科技报道，四名受访者指出，公司关键管理人员的流失，也导致该公司曾经不可动摇的主导地位遭到了削弱，其中包括两名一直在该公司工作到2020年底的高级管理人员。这些离职的员工中，一些人还加入了竞争对手，

三名前员工和一名现任员工透露，2020年，大疆在北美地区的200人团队中，有三分之一的被裁员或主动辞职，这些员工分别来自帕洛阿尔托、伯班克和纽约的办公室。

四位知情人士透露，今年2月，大疆美国研发负责人离职。此外，该公司在加州帕洛阿尔托的美国旗舰研发中心裁掉了剩余的研发人员，人数大概有10人。

大疆公司表示，他们做出了减少在帕洛阿尔托的人员配置的艰难决定，此举是为了反映公司“不断变化的需求”。

该公司称：“我们想要感谢受影响的员工所作出的贡献，并将继续服务我们的客户，以及与合作伙伴进行合作。”该公司还声称，其北美销量正在快速增长。

目前，大疆没有对现任和前任员工提到的其他美国员工离职事件发表评论，但是该公司曾在去年表示，他们的全球结构正在变得“难以管理”。

此外，大疆的员工和竞争对手都表示，大疆的品牌影响力、技术积累、制造能力和销售能力都很强，因此他们不会很快在美国和全球非军用无人机市场上失去主导地位。但是该公司在北美市场上遇到了一些困难，这也是不争的事实。

去年12月，大疆美国公共安全负责人罗密欧·杜斯切尔（Romeo Durscher）离职。杜斯切尔曾是美国宇航局的项目经理，也是无人机行业内颇具影响力的人物，目前他正在大疆的竞争对手瑞士Auterion公司工作。

2014年，杜斯切尔加盟大疆的时候，该公司的精灵系列无人机，成功让无人机从小众商品变成了受大量消费者喜爱的商品。他表示，无人机被引入消防和救援部门，尤其让他感到兴奋。

他表示，自己离开大疆是因为对公司的裁员做法感到不满，并且美国团队和中国总部之间的内部权力斗争，也让他感到沮丧。

杜斯切尔称：“离开这个遥遥领先于其他竞争对手的企业，并不是一个容易的决定。但是那些内部斗争影响了真正的目标。2020年，情况变得更糟。大疆流失了大量的人才，这是非常不幸的事情。”

杜斯切尔离职之后，去年大疆北美地区的其他一些重要高管也相继离职，其中包括业务发展总监辛西娅·黄（Cynthia Huang）。她于2018年被聘为大疆北美业务建设负责人。

她透露，公司过去一年的裁员潮，是其决定离开的主要原因。她说道：“那些日子里，我们在裁员潮中失去了一些人，而这是不合理的。人才的持续外流让人感到沮丧。”