中国假协和医院被摘牌后出现逾百家“谐和”医院​

中国官方采取行动整治假冒“协和”医院后，一些医院被发现与协和医院打起了擦边球，更名为“谐和医院”。

据中国《健康时报》昨天（7日）报道，中国市场监管总局办公厅去年5月发布《关于对知名医院等机构被冒牌问题开展清理整治的通知》，要求各级主管单位逐一核查在名称中使用协和、华山、同济、华西、湘雅、齐鲁、同仁等知名医院字号的营利性医疗机构，对未办理医疗机构许可证或者证照不一致的，一律责令变更名称。

国家市场监管局发布的上述通知相关政策解读中说，利用协和等知名医院名义对外开展经营，知名医院被冒牌经营乱象突出，扰乱了正常的医疗秩序，造成了恶劣的社会影响。

经过多部门的多次整顿后，相关医院也做出了更名，而有一部分医院更名为某某“谐和医院”。报道引述企查查数据称，截止目前，“谐和医院”的数据有上百条，例如寿县谐和医院、砚山平远地区谐和医院等，其中四川最多，占其中的29家，有部分为宠物医院。

一名不愿透露姓名的律师说，医疗机构许可证、营业执照只要主管单位依法变更了名称就没问题，但变更名称后的单位依然承担原来未变更名字之前单位的责任和义务。这名律师说：“市场监管局和卫健委多次发文，一些地方主管单位还是存在形式主义，小医院打擦边球、傍名医院也是经营策略，他们认为只要不违法就可以。”

也有律师分析，如上述的谐和医院与协和医院读音相似，更名依旧有法律风险。2017年通过新修订的反不正当竞争法中对虚假宣传行为做出了较大修订，对商业宣传的概念，旧法使用的“虚假表示”、“虚假宣传”，而新法使用了“虚假或者引人误解的商业宣传”。报道称，谐和医院与协和医院由于读音相似，容易引起人们的误解。