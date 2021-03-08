中国政府工作报告首提发展核电 概念股集体高开

中国政府工作报告提出，制定2030年前碳排放达峰行动方案，在确保安全的前提下积极有序发展核电。受此消息影响，核电板块早盘集体高开。

据新浪新闻百度，核电板块早盘3月8日集体高开，截至发稿，兰石重装、台海核电、太原重工等一字涨停，科新机电、南风股份（维权）、中广核技、金通灵等股表现活跃。

中国政府工作报告提出，制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。

这是政府工作报告首提“积极”发展核电。碳中和背景下，核电作为稳定高效的清洁能源，有望大规模替代传统化石能源的基荷电源。

兴业证券指出，在国家电网发布的该公司“碳达峰、碳中和行动方案”中提出，到2030年，公司经营区域内核电装机达到8000万千瓦以上。国家电网经营范围为除广东、广西、云南、贵州、福建外的全国大部分省份。

截止目前，除去广东、广西、海南的核电，国家电网经营范围内核电装机为3142万千瓦，在建及核准机组为1382.5万千瓦，共计4524万千瓦。这也就意味着在国家电网的规划中，还需要其经营范围内新增约3500万千瓦核电，考虑核电约五的建设周期，也就意味着这3500万千瓦机组全部在十四五期间开工。若考虑广东、广西、海南的开发潜力，全国十四五期间新开工核电容量还将更高。