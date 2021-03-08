中国国产种子“卡脖子”卡在哪儿？

继芯片技术、医用设备、疫苗等领域后，中国国产种子因原创性种质相对稀缺、基因挖掘能力弱等也出现“卡脖子”情况。中国媒体呼吁中国加大种质资源保护和利用力度，并尽快启动实施种源卡脖子技术攻关，形成一批具有自主知识产权的突破性成果。

新华社旗下“半月谈”微信公号今天（8日）发文提到，中国的一些品种、领域和环节过度依赖“洋种子”，而洋种子价格高，进口受制于人，更隐藏“断种”风险，必须尽早突破关键技术、创新体制机制和深化市场改革，提升育种技术和实力，将素有农业“芯片”之称的种子早日握在自己手中。

文章提到，中国种业出现不少短板和弱项，比如资源保护利用不够，一些领域育种创新特别是基础原始创新与国际先进水平有差距。尤其是在一些地区、一些品种洋种子占比超过80%，甚至几乎完全依靠进口。洋种子不仅市场份额高，价格也远高于中国国内种子，甚至有的品种“进口的按粒卖、国产的论斤卖”。

作者指出，资源精准鉴定能力弱，科研机构和企业缺乏有效协作，部分品种育种研发水平低，是国产种子“卡脖子”的部分原因。此外，现有种质资源保护不够，许多地方品种正在快速消失。文章引述2015年至2020年实施的全国农作物种质资源普查初步调查数据称，在湖北、湖南、广西等六省区375个县，71.8%的粮食作物地方品种消失，其中不乏优质、抗病、耐瘠薄的特性品种。

作者担心，重要品种如果过度依赖进口种子，将导致中国丧失种子的价格主动权和市场话语权，并呼吁握住种业自主权，重在抓好种业创新。

作者认为，要建设完善种质资源中、长期库，建立完善的种质资源登记管理制度，健全资源保护体系、鉴定评价体系和共享利用体系。

文章呼吁中国在“十四五”期间对严重依赖进口的种子设立重大专项并尽快启动实施，以产学研用相融合的创新机制推动产业化，引进专业人才，重点攻关。文章也认为，理顺科企协作机制，改变育种机制与研发模式。