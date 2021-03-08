聂德权：港200名公务员未签效忠声明

香港特区政府要求所有现职公务员宣誓或签署声明，拥护《基本法》和效忠香港特区，限期于2月底届满。公务员事务局局长聂德权接受《香港01》专访时首次披露，近200人未签署宣誓声明，各部门正整理收到的资料，稍后详细交代。

港澳办主任夏宝龙早前为“爱国者治港”定调，提及“爱国”就是爱中华人民共和国。聂德权表示，“爱国者治港”是理所当然，公务员队伍是香港特区政治体制内的重要部分，应该有基本认知和接受，爱国家就是爱中华人民共和国，而中华人民共和国的执政机关就是共产党，“在所有国家和地区，要求管治者爱国根本不是一个争议性议题，因这是理所当然、明显不过。”

港府今年1月向现职公务员发通告，要求四周内签署宣誓声明，如欠合理解释而拒绝签署，将视乎个案情况展开中止聘用程序，外界关注如局方不接纳宣誓声明，有何处理程序？

聂德权在访问中说，现阶段不是要逐个看他们是否符合要求，反而是签声明确立相关责任和要求后，局方会再检视其行为有否违反声明内容。他指若违反法律，就会按法律处理；若违反规例，就会按本身规例处理，他强调同事会有申述的机会，再由局方判断是否违规或声明内容。、

对于有公务员工会质疑，政府未有厘清“违誓”定义及刑事责任，聂德权称，“无可能巨细无遗好像清单一样列出来”。他称签声明是承诺式宣誓，“你作了一个承诺，明白和接受这个责任，承诺会这样做，本身法例上没有刑事责任。但如果作了这个承诺，然后其言行违反承诺，通常会表现在其违法和违规的行为上，这样要看其言行是否违法和违规。”聂德权还说，若确立违法和违规，会施加相关的纪律惩处，并考虑其严重程度，决定惩处水平。

新一份的《财政预算案》显示，“公务员缴付款项”增幅逾42%，其中不少公务员“赔钱走人”，被问到是否与公务员宣誓有关？聂德权指，签署声明是确认效忠和拥护《基本法》和香港特区、尽忠职守和对特区政府负责，强调这是公务员的基本责任。

聂德权称，大部分同事已签署声明，清楚和接受有关责任，“如果有他们不能接受的，他们离开政府，是他们本身的选择，对公务员团队来说都不是一件坏事”。他认为，留在公务员团队的同事，都清楚知道其角色和责任，就是服务好市民，落实好“一国两制”的方针。

提到政务官近期成为建制媒体狙击对象，接连有高级公务员被批评“不爱国”，其中财经事务及库务局常任秘书长刘焱，被质疑佩戴有“港独”含意的口罩。聂德权称已了解事件并信任对方，强调讨论需基于事实，掌握正确资讯，才能避免误会和影响公务员团队士气。