中国国防部：保持国防费适度稳定增长正当合理

中国国防部发言人表示，中国国防费的增长，既是维护自身安全的需要，也是维护世界和平的需要。继续保持国防费适度稳定增长正当合理、无可非议。

据中新社报道，吴谦7日接受媒体采访时介绍，2021年中国财政安排国防支出预算13795.44亿元（2850.44亿新元），比上年预算执行数增长6.8%。增加的国防费主要用于以下几个方面：一是按照军队建设“十四五”规划布局，保障重大工程和重点项目启动实施；二是加速武器装备升级换代，推进武器装备现代化建设；三是加快推进军事训练转型，构建新型军事人才培养体系，改进和完善训练保障条件；四是与国家经济社会发展水平相适应，改善官兵生活福利待遇，服务军队基层建设。

吴谦指出：“强国必须强军，军强才能国安。”当前，国际安全面临的不稳定性不确定性更加突出，疫情全球肆虐，霸权主义、强权政治、单边主义时有抬头，地区冲突和局部战争持续不断，国际安全体系和秩序受到冲击。中国国土安全面临的风险挑战不容忽视，陆地边界争议尚未彻底解决，岛屿领土问题和海洋划界争端依然存在；民进党坚持“台独”分裂立场，是台海和平稳定的最大现实威胁。“针对当前的复杂形势，可以说，天下并不太平，国防必须强大。”

这位发言人还表示，与此同时，国际社会对中国军队提供公共安全产品有更多期待。近年来，中国军队积极参加联合国维和行动、海军常态化护航、开展人道主义救援行动，赢得国际社会广泛赞誉。特别是疫情发生以来，中国军队通过疫苗援助、派遣专家组等多种方式，向国际社会提供支持和帮助。

吴谦指出：“历史已经并将继续证明，中国军队始终是维护世界和平的坚定力量。”