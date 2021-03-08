人大常委谭耀宗：北京仍有诚意希望香港实现普选

港区全国人大常委谭耀宗今天表示，北京中央仍有诚意让香港走向普选的最终目标，只不过香港过去一段时间出现众多不能接受的状况，中央有需要完善选举制度，否则“一国两制”不能再走下去。

中国全国人大宣布改革香港选举制度后，美国和欧盟谴责北京打压香港民主。对此，谭耀宗今天在电台节目上表示不同意。他强调，北京仍然有诚意让香港最终走向普选，也正因如此《基本法》第45条和68条不会修改。

《基本法》第45条规定，香港特首最终达至由一个有广泛代表性的提名委员会按民主程序提名后普选产生的目标；第68条规定，香港立法会最终达至全部议员由普选产生的目标。

2014年香港爆发占领运动，要求特首和立法会实行一人一票普选，其后北京作出妥协，先让特首实行普选，但条件是候选人须由一个提名委员会提名。

当时泛民主派觉得这种安排等同筛选候选人，最终没有接受北京的建议。

综合网媒“香港01”、香港电台报道，谭耀宗也指出，中国副总理韩正昨天与港区人大代表会面时，提到中央会出手改变选举制度，是鉴于2014年的占领运动、2016年的旺角暴乱以及2019年的修例风波；这些活动使得中央发现很大问题。

谭耀宗表示，中央认为，这些都是有外国势力影响下，事关颠覆与反颠覆的斗争，如果不加以完善选举制度，可能再发生类似修例风波的事件。

此外，谭耀宗也提到，中国全国人大会议今天（8日）进入分组讨论，并会讨论到“完善特区选举制度的决定草案”，而根据他的经验，决定内容未必会在今天公布。

新华社早前报道，全国人大会议定于今早举行代表小组会议，审议的事项包括全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定草案。

此外，在全国人大会议下午召开全体会议后，宪法和法律委员会将审议全国人大组织法修正草案、全国人大议事规则修正草案、全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定草案，分别提出审议结果的报告和关于修改法律的决定草案、决定草案修改稿。