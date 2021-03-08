防控猪瘟 中国4月起逐步限制活猪调运

由于生猪调运加速非洲猪瘟传播，中国农业农村部设定了4月1日起逐步限制活猪调运的时间节点，而这亦将成为中国国内生猪调运形式的转折点。

据第一财经报道，业内人士认为，调肉是未来的发展趋势，但这是一个过程，需要相对较长的时间。

根据农业农村部2020年5月发布的《非洲猪瘟防控强化措施指引》，继续推进分区防控。在总结中南区试点经验，进一步扩大试点范围的同时，从2021年4月1日起，逐步限制活猪调运，除种猪仔猪外，其他活猪原则上不出大区，出大区的活猪必须按规定抽检合格后，经指定路线“点对点”调运。

2018年8月，非洲猪瘟在国内暴发后，生猪调运特别是违规调运，加速了疫情的蔓延，目前也一直是疫情传播的重要风险。2019年11月30日，农业农村部对开展分区防控试点的中南六省区，执行“除种猪、仔猪和‘点对点’调运生猪外，禁止中南区外的活猪调入”的政策。这6省区分别为：广东、福建、江西、湖南、广西、海南。

在业内看来，重大动物疫病分区防控就是要打造区域化生猪养殖外部环境，避免猪经纪人和“炒猪”团伙通过跨区域非法调运来赚取价差，造成外部养殖环境被污染。

从国际上看，对动物疫病实行区域化管理是国际通行做法和疫病防控最基本的经验，特别是成功根除非洲猪瘟疫情的国家，绝大部分都实行了分区防控。因此，在中国实施分区防控、加强调运监管是有效防控非洲猪瘟的必然选择，也是保护生猪生产的客观要求。

农业农村部畜牧兽医局局长杨振海曾在2019年表示，分区防控不是搞区域产销封锁，而是服务于动物疫病防控。

针对“全面禁调”的传言，杨振海认为是不符合实际的，此次试点并不是说区域外的生猪一律不得调入。杨振海给出了几点原因，第一，对种猪、仔猪不得采取限制性调运措施，经检验合格的种猪、仔猪可随时调入中南区。第二，对于猪肉及猪肉产品，只要检疫合格，都可以调入中南区，没有其他任何限制。第三，在2020年11月30日前，符合中南区跨大区“点对点”调运备案条件的生猪仍可调入中南区。

之所以会出现生猪调运，在2021年全国两会期间，全国政协委员、新希望集团董事长刘永好对第一财经记者表示，北方是粮食主产区，生猪产能集中在北方，然而消费市场集中在南方，再加上国人的传统消费习惯为热鲜肉，于是就出现了“北猪南运”的现状。

伴随生猪调运而来的问题是，长时间、大范围的生猪调运方式，扩散了非洲猪瘟等疫情和疾病。

刘永好称，从调猪到调肉，特别是屠宰加工以后，通过相对封闭的冷链物流体系运输，就减少了交叉感染的可能性，对防止非洲猪瘟扩散，效果非常明显。

不过，这需要消费习惯的转变。搜猪网首席分析师冯永辉对第一财经记者表示，当前国内以生猪调运为主，比例占到70%-80%。未来的发展趋势，肯定是调肉的比例会高一些，但这是一个过程，需要相对较长的时间。

要想实现从“调猪”向“调肉”的转变，那么，与“南猪北养”配套的，就是屠宰加工产能向北方的转移。

冯永辉称，过去屠宰企业大部分都在销区布局，现在已经有部分屠宰企业行动了，开始往产区布局。由于屠宰企业重新布局的投入非常大，对屠宰企业来说，是一个巨大挑战，也就意味着这个转变的时间会很长，新投建的屠宰场可能会考虑向产区布局，但已有的在销区布局的屠宰厂很难转变。

刘永好认为，调运形式的转变，对屠宰加工企业和冷链物流企业也提出了新的要求，也就是如何继续满足消费者的消费习惯，让调运到消费市场的肉，还能继续保持新鲜。行业内正在做这样的研究，相信这些问题，在未来可以逐步解决。