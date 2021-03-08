中国政协委员建议婚恋教育设为大学必修课

中国全国政协委员、广州市政协副主席、民革广州市委会主委于欣伟呼吁，构建和完善高校婚恋教育体系。

据中国教育新闻网报道，于欣伟解释：“当前大学生婚恋情感教育缺失，对感情和性的认识大多停留在生理卫生知识层面，在面对感情和恋爱挫折时，容易出现偏激失控，甚至做出极端行为。”

她指出，近年来发生多起高校学生因恋爱问题导致的恶性案件。一项针对大学生心理健康的调查显示，情感婚恋关系是影响大学生心理健康的重要因素。现在不少言情小说、电视剧、电影灌输的都是不切实际的爱情婚姻观，网络媒体报道的官员、娱乐明星的婚外情、闪婚闪离等负面婚恋信息，无形中宣扬了很多错误的婚恋观念，这些都在潜移默化影响着大学生。

“大学生是社会的重要人才储备群体，他们的婚恋观不仅折射出个体人生价值取向，某种程度上也代表着未来社会婚姻家庭的发展趋势。加强大学生婚恋教育，有利于社会和谐发展，为人口素质提高奠基。”

通过调研，于欣伟发现，目前，我国面向适婚人群的婚恋教育尚处于初级探索阶段，高校开设的恋爱课多是选修课，如何构建和完善大学生婚恋教育体系成为高校亟待解决的问题。

为此，她建议，打造以学校教育为主体、家庭教育辅助、社会教育影响的三维婚恋教育模式。将婚恋教育设为高校学生必修课，通过课堂教学、专题讲座等方式对大学生进行婚恋教育，进行婚恋关系、家庭关系、亲子关系的教育，结合实际案例系统编撰婚恋教育课程教材。

此外，于欣伟建议，推动婚恋关系、家庭关系、亲子关系教育培训师资的专业化、系统化、标准化建设。民政部、教育部、全国妇联合力推动公益性婚恋服务项目与高校的长效性合作，提升婚姻家庭辅导团队的专业素质，严格专业化岗位培训和考核，为高校学生婚恋教育提供有效保障。