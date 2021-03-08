港交所上市主管：IPO交易有望超去年

香港交易所上市主管表示，香港股市的股票上市交易可能超越去年的节奏，这得益于新经济公司和“回流”中资公司纷纷涌入。

据彭博社报道，上市主管陈翊庭周一在接受采访时说：“我们才刚进入3月份，但是据我见到的待上市情况，我们即便不比去年更忙碌，也会一样忙碌。”

香港正处于上市热潮之中，在去年达到十年高位之后，首次公开募股(IPO)继续高歌猛进。该交易所迎来大量中国大型科技公司涌入，它们来香港发行股份，在中美关系紧张之际作为在纽约上市的补充。

今年以来的上市融资金额已达到近100亿美元（134.50亿新元），而去年的交易总金额为520亿美元。同时，由于全球对利率上升的不安情绪，股市正处于跌势。香港股市的基准恒生指数较上月已下跌6%。

陈翊庭说：“我们当然看到新经济公司兴趣浓厚，尤其是生物技术公司，而回流的趋势仍在持续。”

陈翊庭还说，香港交易所正在研究允许特殊目的收购公司(SPAC)在香港上市，但必须“留心”投资者保护。在美国，SPAC的上市数量激增。“我们要做的显然是研究商业可行性和吸引力，以维持香港作为一个有吸引力的市场，有竞争力的市场。”

她说，最近提出的提高香港股票交易印花税的决定，并未导致交易大幅减少。