苏贞昌： 台湾性平表现冠绝亚洲

今天（3月8日）是国际妇女节，苏贞昌上午向全台妇女表达感谢之意，并介绍台湾去年的经济成长率领先，加上根据联合国开发计划署（UNDP）最新编布的2019年性别不平等指数（Gender Inequality Index, GII），以此指数标准计算，台湾性别平等表现亦为全球第六名，居亚洲之冠，让台湾在许多方面的表现，在国际上都相当耀眼。

据中时新闻网报道，苏贞昌指出，近年台湾持续落实推动“消除对妇女一切形式歧视公约”及各项性别平等政策与措施，致力打破过去社会传统观念对女性发展的限制及性别刻板印象。

他介绍，过去台湾35至39岁或50至55岁的女性，常因生育或照顾家庭因素而有中断或提早离开职场的情形，到2020年35至39岁的女性劳动参与率已提升至近82%，50至55岁的女性劳动参与率也已提升至近64%。在疫情的冲击下，仍能创下历史新高，实属不易。

苏贞昌提到，2020年因应疫情对社会及家庭影响，台湾扩大了补助企业办理工作生活平衡措施。另自今年3月起，适用“女性劳工母性健康保护实施办法”之门槛从300人以上企业，扩大下修至100人以上，并要求雇主对怀孕或产后一年内的女性劳工，如从事对母体及婴儿健康有危害之虞的工作，应订定母性健康保护计划，并依计划评估结果调整工作措施，以扩大对女性的保护。

苏贞昌也表示，在传统性别分工观念下，家庭的照顾需求常被认为是女性的责任，为消除男女任务分工的偏见，行政院透过推动性别平等重要议题，订定消除性别刻板印象相关措施，使双亲了解教养子女为其共同责任，以及促进民众对多元性别及家庭的认识及接受。另为了照顾高龄者的生活，推出长照2.0升级方案，增加长照服务人力，以及扩增社区整体照顾体系的服务量能及项目，降低家庭照顾者的负担，让每位女性在各自领域得以发挥潜能与实现自我，使社会能够成为更平等的性别友善环境。

台湾总统蔡英文今天也祝贺女性们节日快乐。她强调，政府会继续致力打破性别刻板印象、实现性别平权，让“姊妹们都能勇于挑战、突破框架，成为自己喜欢的自己，也成为与众不同的自己。”