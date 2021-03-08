滴滴报告：平台有237万中国女性 80后过半

在妇女节之际，中国网约车巨头滴滴发布《滴滴数字平台与女性生态研究报告》。报告显示，八年来全球共有271.5万女性网约车司机在滴滴平台获得收入，其中包括237万中国女性。滴滴平台女性司机的平均年龄为36岁，80后占比达到 52.1%。

据新浪科技报道，报告显示，尤其是2020年以来，中国国内新注册的女性网约车司机超过了26.5万，成为滴滴平台的重要支撑。滴滴此次发布的数据报告中，66.1%的女性司机因为可以灵活支配时间而开网约车，56.9%的女性司机为了增加收入，26.2%的女性司机认为“自己给自己打工”的工作模式很酷。

滴滴平台女性司机的平均年龄为36岁，80后占比达到 52.1%，其中超过三成的女性司机是家中主要收入来源，八成以上女性司机需要抚养未成年子女，九成以上需要赡养老人。她们通过网约车新就业形态获得收入，实现经济独立，据调研，近八成的女性网约车司机靠自己的经济实力买了车。

相比于大众印象中的“女司机”形象，滴滴平台数据显示女性网约车司机普遍车技娴熟、独立应对能力较强。平台数据显示，85%的女性司机表示自己车感好，拥有“老司机的技能”，其中超过半数女性网约车司机驾龄在十年以上，且57%的女性司机会自己换胎，25%曾独自修车。

女性从事网约车司机工作的优势也日益凸显，在优势评价中排名前三的是“更加细心、耐心”、“更容易获得女性乘客信任感”、“驾驶更平稳”。据调研，女性网约车驾驶员中24%全年无交通违章记录，女性司机的优质服务在滴滴平台上获得乘客普遍好评。

同时，滴滴一直致力于帮助女性员工提升自信、发挥潜能。 2017年，滴滴出行CEO程维和总裁柳青共同发起成立了旨在赋能滴滴女性员工的组织——滴滴女性联盟，通过推出多项课程和活动，打造多元的企业文化，为女性员工打造更包容的职业发展环境