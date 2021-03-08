中国发改委：十四五纲要不设GDP具体目标不代表不要增速

中国“十四五”规划纲要草案未设GDP具体目标，中国国家发展改革委副主任胡祖才今天对此表示，这并不意味着不要GDP增速，不设具体量化增速目标有利于更从容应对各类风险挑战。

据北京日报客户端报道，胡祖才今天（8日）上午在国新办新闻发布会上介绍“十四五”规划《纲要草案》基本情况。他表示，《纲要草案》将GDP作为主要指标予以保留，同时将指标值设定为年均增长“保持在合理区间、各年度视情提出”，这种表述方式在五年规划史上是首次，“实际上是以定性表述为主，隐含定量表述”。

他指出，中国经济已转向高质量发展阶段，不能简单以GDP增速论英雄，更不能为了经济增长不顾质量效益和生态环境方面的后果；但另一方面，实现现代化需要合理的增长，发展仍是解决一切问题的基础和关键，《纲要草案》的处理方式有效兼顾了这两方面需求。

他强调，经济增长目标以定性表述为主、隐含定量表述，并不意味着不要GDP增速，十九届五中全会提出到2035年人均GDP达到中等发达国家水平，蕴含着未来15年中国GDP增速需要保持在合理区间；同时，《纲要草案》当中其他主要指标如失业率、能耗强度、碳排放强度等指标和GDP相关联，这些指标的具体数字隐含了中国要努力使经济增速与潜在经济增长率保持一致。

他透露，通过多方面衔接测算，GDP增速保持在一定速度是有把握的，多家智库进行了测算，但考虑到这五年内外部环境仍有较大不确定性，不设定一个具体的量化增速目标，有利于更积极、主动、从容地应对各类风险挑战，为应对不确定性留有空间。

胡祖才还说，相对于五年来说年度形势较易研判，因此在年度工作中可视情况有针对性地确定年度增长目标，实际是具体的数值在年度中确定。

