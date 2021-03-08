中国发改委：经济在合理区间还需发挥投资关键作用

中国去年是全球主要经济体中唯一实现经济正增长的国家。中国国家发改委副主任宁吉喆周一指出，今年要保持经济运行在合理区间，还需要进一步发挥投资的关键作用，加大补短板力度，开拓投资空间，增强投资后劲。

据路透社报道，他在国新办举行的新闻发布会上并称，中国经济今年前两个月延续了去年二季度以来稳定恢复的态势，今年设定的主要目标考虑了经济运行恢复情况和疫情影响等，有把握实现全年经济社会发展任务。

宁吉喆说：“国内经济存在的问题很多是恢复中的问题，是通过发展可以解决的问题，对于域外输入的风险必须积极防范妥善应对。”

他表示，今年3.65万亿元人民币（7500万新币）专项债券规模总体稳定，要精准用于交通能源、农林水利、生态环保等领域有一定收益的基础设施和公共服务项目。坚持资金跟着项目走，加快下达中央预算内投资计划，组织地方高质量做好专项债券项目储备。

宁吉喆称：“加强项目储备和资金要素保障，坚持项目走在投资前，将与十四五规划相衔接，全面梳理重点项目任务。”

他并强调，要扩大制造业设备更新和技术改造投资，加强宏观指导统筹好产业布局，扩大高技术产业和战略新兴产业投资。

同时，要促进民间投资更好发展。今年要进一步调动民间投资积极性，继续放开民营企业市场准入、支持创新发展，鼓励民间资本参与两新一重、补短板等项目建设；进一步增强民间投资能力，加大银行对民营企业的信贷支持，落实中小微企业减税降费等政策。

中国去年GDP同比增长2.3%。在今年的政府工作报告中，中国依然设置了一个“6%以上”的经济增长目标。赤字率拟按3.2%左右安排，将安排新增地方政府专项债发行3.65万亿元，去年分别为3.6%和3.75万亿；今年目标居民消费价格涨幅3%左右；进出口量稳质升，国际收支基本平衡。

在低基数、春节就地过年、海外经济复苏的共同发力下，中国今年前两月进出口数据表现亮眼，特别是出口增速远超预期激增至26年新高，2月单月并创历史最高增速；内外需的回暖令中国外贸延续高景气，不过对后续走势仍需谨慎。