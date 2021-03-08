港立法会选举是否押后？林郑：先选选委会后立法会

香港特首林郑月娥今天（8日）说到，逻辑上应该先举行选举委员会选举，再举行立法会选举，并提到情况一旦明朗后，她会交代立法会换届选举的确实日期。

综合香港电台和香港01报道，早前前往北京的林郑月娥昨天经深圳返港后，今天在港府总部告诉在场记者，修订与选举制度有关的香港法例有迫切性，香港在未来有多场选举要办，修改香港法例有很多步要走，此刻不能讲到是否一定会再次押后立法会换届选举，但未来有很多工作，尤其选委会被赋予新职权，会选举产生较大比例的立法会议员。

原定于去年举行的立法会选举，因冠病疫情而押后至今年9月举行。不过，香港《南华早报》早前引述消息人士称，立法会选举将会再度推迟至2022年9月才举行。

林郑月娥提到，特区政府会赶紧修例，并期望冠病疫苗接种有良好进展，可以如期进行立法会选举，不希望疫情重回去年7月的严峻情况。

她也说，完善特区选举制度由中国中央政府主导，是合宪合法的，并非政改“五步曲”，人大的权力来自宪法及基本法，有清晰的法律基础，由中央层面处理，并不需要行使其他程序。

过去的香港政府官网记录显示，根据香港《基本法》及全国人大常委会2004年的《解释》，又称“政制发展五步曲”的修改行政长官及立法会的产生办法程序为：行政长官向全国人大常委会提交报告，请全国人大常委会决定两个选举产生办法是否需要进行修改；全国人大常委会决定是否需要进行修改；特区政府向立法会提出修改议案， 并经立法会全体议员三分之二多数通过；行政长官同意经立法会通过的议案；及行政长官将有关法案报全国人大常委会，予以通过或备案。

林郑提到，市民的意见在过去一段时间很清晰，眼见早前香港的乱像，市民希望改善存在已有一段日子的选举制度问题。

林郑认为，立法会的乱象在过去几年让施政举步维艰，香港的选举制度有漏洞及有缺憾，特区难以自行处理。她感谢中央继去年的《香港国安法》后，从宪制层面负起责任，为特区解困，而这一次的工作采取“决定+修法”方式，是合时、合法及合宪的，并强调中央的主导权不容置疑。

她也认为，香港建制派人士也是民主的，他们的工作是为民服务，并说是时候改变以民主派及建制派划分政治人物的做法，只要有关人士属于爱国者，不论对香港政治体制及特区施政有何看法，都符合参选条件。

被问到是否考虑参选下届特首，林郑月娥称不会做回应，并指现在所做的事不是基于个人喜好，希望社会聚焦于经完善的选举制度而非个人。

她回答稍早的提问时提及，对于中央完善香港选举制度早已知情，过程中亦有表达她的看法，但由于事件属高度机密，不能透露中央接纳了哪些意见。