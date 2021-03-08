韩正：中国在港选举制度课题听取特区官员等意见

分管香港和澳门事务的中国副总理韩正昨天（7日）说到，中央深入论证及研究《香港国安法》及完善选举制度，过程中听取了各方意见，包括香港特区主要官员。

综合中国环球电视网、新华社、香港电台报道，韩正当天参加了全国人大会议香港、澳门代表团的审议时说，在国家安全及选举制度的问题上，中央十分慎重，经过深入研究及全面分析。

韩正提到香港住屋问题，并说解决这个问题的难度很大，但总要有开始解决的时候，如果这种情况一直持续，没有共识也没有方法，而且即使有方法但有人在立法会拉布，这将会损害香港市民的利益。

韩正也说，近几年来，特别是2019年香港发生修例风波以来，香港社会出现的一些乱象表明，香港现行的选举制度机制存在明显的漏洞和缺陷，完善香港选举制度意义重大，也是一项紧迫任务。

他强调，“爱国者治港”是“一国两制”方针的应有之义，必须采取必要措施完善香港选举制度，确保以爱国者为主体的“港人治港”，确保香港特区政府依法施政和有效治理，确保香港“一国两制”实践“始终沿着正确方向前进”。

香港行政长官林郑月娥随后也证实，她前天（6日）与韩正会面，双方交流了大约一个小时，并说对方非常了解香港的情况，知道香港有很多希望早日逐步恢复香港和中国大陆两地人员往来的诉求。韩正也鼓励特区政府继续做好防控疫情工作，当香港冠病疫情稳定后，恢复人员往来将是理所当然的。

