华为在海外移动网络设备市场份额缩水

一家行业研究公司指出，去年华为在中国以外移动设备市场的部分市场份额被西方竞争对手夺走。这显示出美国针对该中国制造商的限制行动开始产生影响。

《华尔街日报》报道，根据Dell'Oro Group的数据，2020年华为在全球（不包括中国市场）无线设备销售收入中所占份额下降两个百分点，至20%左右。根据该研究公司的数据，华为仍位居第三，落后于竞争对手爱立信和诺基亚公司。

这两家公司去年的市场份额均有所回升。爱立信在中国以外的市场份额为35%左右，上升两个百分点，领先优势得以巩固；诺基亚的市场份额增长一个百分点，至25%左右。

去年年底，受美国施压影响，华为失去了短暂获得的全球最大智能手机制造商头衔，跌至第五位。现在，该公司销售用于移动网络的设备这一核心业务正受到冲击。

据报道，华为一位发言人提到了公司创始人任正非今年早些时候的一次内部讲话，他在此次讲话中告诉员工，公司与客户的联系一如既往地紧密，公司保持了交易、交付、供应和网络的不间断运转。

在那次讲话中，任正非表示，尽管充满挑战，但去年华为的收入和利润实现了增长。不过他称，有必要退出一些市场。他说，华为必须敢于放弃一些国家、一些客户、一些产品和一些预期。

算上在中国的销售，华为仍是全球最大的无线设备供应商，去年其全球市场份额有所上升。据Dell' Oro的数据，去年中国已超过北美，成为该行业的最大市场。目前全球无线设备销售额中有大约三分之一来自中国市场。

报道引述Dell' Oro的分析师Stefan Pongratz表示，尽管发生了疫情，但在多个地区，包括天线和连接部件在内的蜂窝设备的支出超过了预期，全球范围内这方面的支出达到了350亿美元（下同，约470亿新元）。

不过，在中国之外，华盛顿方面正努力推动这一行业的转变。特朗普政府将矛头指向了华为，称北京方面可能会迫使华为从事间谍活动或破坏网络。华为否认了这一做法。迫于美国的压力，多个美国盟友以国家安全为由，在5G网络建设中禁止或限制使用华为设备。新上台的拜登政府表示，美国政府认为华为构成安全威胁，美国将与盟友合作，确保他们的电信网络安全。

Pongratz说，包括澳大利亚、英国和其他几个欧洲国家在内，已经颁布或正在考虑此类限制的国家占全球蜂窝设备市场的60%以上。他说，近年来，有超过25家欧洲电信服务提供商从华为转向其他供应商。

例如，在英国禁用华为的5G设备后，英国电信公司表示，将更换所使用的华为设备，这个过程估计将花费约7亿美元。该公司与诺基亚签约，后者成为其最大的基础设施提供商。

“美国政府的努力遏制了华为的崛起”，Pongratz说。“这些努力开始产生影响。”