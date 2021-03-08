《无依之地》传撤档 胡锡进：出来混迟早要还但没必要撤档

刚摘下美国金球奖桂冠的华裔女导演赵婷，疑因多年前的涉嫌辱华言论，导致其获奖电影《无依之地》（Nomadland）在中国被传撤档。

中国官方针对相关传闻目前还没有表态，不过官媒《环球时报》总编辑胡锡进今天发文对事件进行评论，他认为，眼下这些是赵婷应当承受的风波和代价，但官方对这种争议有时不妨超脱些，“可以不介入”，电影没必要因此而撤档。

《无依之地》近日斩获本届金球奖最佳影片和最佳导演两大奖项，赵婷因此成为史上首位获得金球奖最佳导演奖的亚洲女性、以及第二位女性。她的成就被国际媒体和中国官媒积极报道，也获得中国网民的一片赞誉。

但原定4月23日在中国上映的《无依之地》突然传出撤档。网民近日发现，在中国网站“豆瓣”上，《无依之地》的电影条目虽在，但中文海报已被撤下，在中国地区上映的日期也消失了。舆论猜测，这可能与赵婷2013年一段被指涉嫌“辱华”的言论有关。

胡锡进今天发表评论文章说，赵婷的经历使她身上有一些平行甚至彼此矛盾的信号，她在美国成名和中国成为世界第一大电影市场差不多同时发生，预计这两件事都可能对塑造她今后言论的风格和价值取向产生影响。

对于网民对赵婷态度陡转，胡锡进认为他们的愤怒和转变都正常，“出来混迟早要还，赵婷那样说了，眼下这些是她应当承受的风波和代价”。

但他也认为，赵婷这部电影没必要因此而撤档，“中国保持开放，意味着要能够容纳一些冲突和不一致”。

他还表示，赵婷2013年说了可以被视为“辱华”的话，但她不属于在海外将这种价值观变成政治立场并加以突出的那类极端人士。

胡锡进说，中国今后应该多给公众以市场化方式处理这种争议的机会，“官方有时不妨超脱些，可以不介入”，这会“让社会的活力获得更多缝隙，让社会承受力得到更多磨炼”。

文章最后指出，市场化的处理空间大了，市场本身会更加发达，这将增加中国强大的维度，让中国产生更大的吸附力、消化力以及利用力，”那样的中国将更加没有力量能够扳倒冲垮“。