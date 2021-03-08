政协委员提议设计制作中国国服

今年中国两会期间，有政协委员提议设计制作中国国服并制定国服制度。

据澎湃新闻报道，中国全国政协委员，中国作家协会副主席、原书记处书记、党组成员白庚胜提交了题为《关于适时设计制作国服并制定国服制度的建议》的大会发言。

白庚胜指出，为了进一步坚定文化自信、树立民族自尊、激活民族自豪感、宏扬民族精神、塑造民族形象，适时设计制作国服并制定国服制度应当提上议事日程。

他指出，国服有重大、多重社会需求。由于它在政治、社会、文化上的象征意义突出、文化标志显著，必然在国家庆典、国家节日、国家仪式、国家接待、国家活动之际，充分发散其基本功能，发挥其特殊作用，有利于强化国家认同，彰显国家主体性，宣誓国家主权。

他还认为，国服有市场动力及市场空间。卓有成效的国服制作工程，有可能为扩大内需，创造巨大且连续的就业机会、产业利益、商业利润，形成国服区块链。

白庚胜建议：在尊重现有民族服、民俗服、职业服、行业服，坚持实用、经典、节约、方便、文化、美观、具有民族与时代感的原则下，抽象出一套从色彩、款式、质地到文化意义都代表国家水平、体现国家力量、展现国家精神，全国人民都满意的设计方案与样本。基本定格定型后，进行媒体、展览、演艺、市场介入，适时选择恰当时点、节点隆重推出。